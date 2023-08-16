Проблеми із зайвими нарахуваннями матимуть громадяни, в оселях яких не встановлено газові лічильники.

Українці скаржаться, що, навіть не проживаючи у своїх оселях, продовжують отримувати платіжки за газ. У такому випадку розібратись із накопиченими боргами буде легше, якщо в оселі встановлений лічильник.

Як розповів УНІАН юрист в енергетичній сфері Олег Бакулін, якщо людина тривалий час не жила в своїй оселі і не передавала показники лічильника, то потім все одно у будь-який момент можна буде подати фактичні показники приладу обліку, підтвердивши свої слова за допомогою фото. Тоді газова компанія має зробити перерахунок. Проте, за розподіл газу все одно потрібно буде регулярно платити, незалежно від фактичного місця проживання.

"Якщо мешканець будинку виїхав, йому все одно доведеться платити операторам ГРМ за розподіл газу. Але інше питання - по сплаті за газ, як товар, адже фактично він не споживається", - сказав експерт.

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Трохи складніше буде розібратись з боргами людям, які лічильника не мають, і для яких нарахування газу здійснюються з розрахунку на кількість мешканців.

"Тоді такий споживач має довести, що не проживав за цією адресою у період нарахувань. Зробити це можна за допомогою довідки, що людина не проживала за цією адресою від певної дати і надати її газорозподільчій компанії", - пояснив юрист.

Бакулін також зазначив, що якщо будинок був зруйнований внаслідок війни, оператор газорозподільчих мереж ( ГРМ) точно про це знає, і має повідомити про це постачальника, щоб той також не нарахував клієнту гроші за газ. Проте, про всяк випадок, щоб потім не з’ясовувати цю проблему з постачальниками газу, такій людині треба отримати довідку (зазвичай, має підійти документ від ДСНС або Національної поліції, які оглядають місце трагедії) про те, що будівлю дійсно зруйновано. Та надати її газопостачальній компанії.

За його словами, особиста присутність в такому випадку не вимагається: газовикам можна відправити документ фізичним поштовим листом або електронним листом із використанням цифрового підпису. Втім, цей механізм працює не завжди, і подекуди газовики можуть вимагати фізичної присутності особи.

"Якщо оператор ГРМ добросовісний, то він знає, що в цьому будинку немає газопостачання тому, що він його припинив і фізично заглушив трубу. Оператор знає, що людина не споживає", - пояснив експерт.

Ситуація з газом під час війни

У травні 2022 року з метою стабілізації енергетичної сфери уряд передав групі "Нафтогаз" керування пакетами акцій низки обласних і міських газорозподільних підприємств.

18 липня 2023 року до "Нафтогазу" перейшли ще три облгази. Відтепер споживачі "Сумигаз", "Вінницягаз" і "Дніпропетровськгаз" мають передавати показники лічильники тільки "Нафтогазу". Прес-служба "Газмережі" повідомила, що особові рахунки споживачів залишаються незмінними, як і тариф на розподіл газу.

12 квітня 2023 року ГК "Нафтогаз України" і ТОВ "Газорозподільні мережі України" об'єднали всі паперові квитанції за споживання та розподіл газу в одному файлі.

29 квітня "Нафтогаз" визначився з новим тарифом на газ. Ціна тарифу становить 7,96 грн за куб.м. Підключення до тарифу відбувається автоматично. Новий тарифний план "фіксований" діятиме з 1 травня 2023 року по 30 квітня 2024 року.

15 травня 2023 року "Нафтогаз" розіслав нові платіжки за газ.

Станом на 15 серпня 2023 року "Нафтогаз" забрав ще більше облгазів, плутанина зі сплатою зросла. Споживачі скаржаться, що у "нової контори" не працює сайт та особистий кабінет, через що стає клопітно сплачувати за газ.

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