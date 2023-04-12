Квитанції за споживання і розподіл газу об'єднали.

ГК "Нафтогаз України" і ТОВ "Газорозподільні мережі України" об'єднали всі паперові квитанції за споживання та розподіл газу в одному файлі.

Як повідомляє прес-служба "Нафтогазу" , в особистому кабінеті my.gas.ua електронні квитанції надходитимуть абонентам без зміни.

Реквізити, індивідуальні QR-коди та дані за варіантами передачі показань і оплати будуть зібрані в одному місці.

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"Вже в квітні клієнти ДК "Нафтогаз України", а також Кропивницького філії Газмережі, АТ "Дніпрогаз", АТ "Харківгаз", АТ "Харківміськгаз", АТ "Криворіжгаз" та АТ "Донецькоблгаз" отримають березневі рахунки і зможуть переконатися, наскільки це зручно та комфортно", – йдеться в повідомленні.

У "Нафтогазі" відзначили, що зменшення кількості паперових платіжок суттэво скоротить витрати на друк іта доставку квитанцій.

Дві платіжки за газ

Починаючи з січня 2020 року споживачі природного газу отримували два окремі рахунки. Один рахунок за спожитий газ, а інший – за доступ до газопроводу і транспортування газу.

Тодішній прем'єр-міністр Олексій Гончаренко заявив, що рахунки були розділені, щоб дати можливість споживачам легко змінити постачальника, якщо така необхідність виникне.

Повідомлялося, що вартість доставки газу розраховується індивідуально для кожного клієнта. Розмір плати залежить тільки від обсягів споживання.

За основу береться обсяг споживання газу протягом "газового року". Це проміжок часу з початку жовтня до кінця вересня. Сума кубів газу, спожитого за рік, множиться на тариф на доставку. Результат ділиться на 12 рівних платежів, які виплачуються щомісяця протягом року.

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