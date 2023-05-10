Якщо клієнт обрав друкований рахунок, то отримає його "Укрпоштою" після 20 квітня.

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України", яка обслуговує майже все населення, сформувала та розіслала нові платіжки за спожитий газ в квітні 2023 року.

Як йдеться у повідомленні компанії в Facebook, зараз побачити рахунки за спожитий газ можуть лише ті клієнти, які відмовились від паперових платіжок. Якщо клієнт обрав друкований рахунок, то отримає його "Укрпоштою" після 20 квітня.

"Нагадуємо, що отримати рахунок можна: в особистому кабінеті на my.gas.ua, у чатботі GASUA у Viber, Telegram або NaftogazGasSupply, Facebook Messenger, на електронну пошту (e-mail), у терміналах самообслуговування", - йдеться у повідомленні.

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В "Нафтогазі" нагадали, що сплатити за газ можна через вище згадані електронні сервіси за допомогою усіх популярних платіжних систем, у банківських чи поштових відділеннях, або у платіжних терміналах.

Тариф на газ

12 квітня 2023 року ГК "Нафтогаз України" і ТОВ "Газорозподільні мережі України" об'єднали всі паперові квитанції за споживання та розподіл газу в одному файлі.

28 квітня Кабінет міністрів подовжив термін дії постанови про покладення спеціальних обов’язків на групу "Нафтогаз України" щодо постачання газу на пільгових умовах населенню та деяким підприємствам, до 31 серпні 2023 року.

29 квітня "Нафтогаз" визначився з новим тарифом на газ. Ціна тарифу становить 7,96 грн за куб.м. Підключення до тарифу відбувається автоматично. Новий тарифний план "фіксований" діятиме з 1 травня 2023 року по 30 квітня 2024 року.

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