Платіжний хаос. Чому тисячі українців вчасно платять комірне, але лишаються боржниками

Перший шок майже кожного українця, коли він отримує платіжку. Другий – коли, оплативши величезні нараховані суми, отримує… борг. Враження, що ми живемо в країні, де робиться все можливе, щоб громадянин відчув себе як в радянському магазині – безправним і приниженим.

Анатолій Шалаєв зі Львова – найчесніший платник комірного. Але попри те, що завжди намагався сплачувати вчасно, виявився злісним боржником.

«Шість тисяч сто вісімдесят гривень чотирнадцять копійок заборгованості… Плюс рекомендована оплата в січні», - розповідає він ТСН.Тижню і згадує, що, побачивши таку суму у платіжці, ледве не зомлів.

Анатолій мешкає в енергоощадній новобудові, в якій встановлене автономне опалення. Та й увесь січень намагався грітися то кондиціонером, то каміном, щоб платити менше. Вчасно передавав усі покази, сумлінно оплачував рахунки. Але виявилось - цього замало.

На жаль, він такий в країні не один. І в усіх історіях можна впізнати себе, наче у дзеркалі. У газову боргову яму, яку навмисно копає сама система і в яку вона ж підштовхує українців, може потрапити кожен.

Ця система дає нам чіткі алгоритми, до яких ми, правда, тільки звикаємо. Дві платіжки: одна за сам газ, друга за його доставку. «Українці стали уважніші до оплати рахунків, але з подивом з’ясували, що кожного разу, як платять, вибухає мозок: чи дійдуть гроші до адресата? Чи не отримають у наступному місяці борг? І чи не прийдуть до них, щоб відрізати газ?», - каже кореспондентка ТСН.Тижня Ірина Прокоф’єва.

Кому вигідно робити нас хронічно винними? І як вибратись з цього капкану з мінімальними втратами?

Олег Білий, мешканець Львова, отримав платіжку з… домальованими кубометрами газу. Він розповів ТСН.Тижню, як щомісяця, не пізніше 5 числа, подавав дані свого лічильника до газконтори. Але чомусь в платіжці побачив геть іншу кількість кубометрів, яку не спалить до весни, навіть якби хотів.

«Звідки такі цифри – невідомо. Замість 1055 грн потрібно було платити понад 2900 грн… Для чого я тоді передаю дані лічильника, якщо так просто дописано понад 300 кубометрів?», - обурюється чоловік, розповідаючи свою історію ТСН.Тижню.

Олег не змовчав і мав рацію. Виявилось, то система дала збій.

Але зверніть увагу, на якому етапі це могло статися. Річ у тім, що система «сконструйована» так, щоб проблеми у вас виникли ще на старті. Тож важливо запам’ятати, покази лічильника потрібно передавати тільки до контори, яка називається Оператор ГРМ. Простіше – облгаз. І – важливий нюанс – робити це потрібно навіть у тому разі, якщо ви вже втекли від них до іншого постачальника. Наприклад, до державного «Нафтогазу».

Врешті, українців, які помилково звітували не туди і стали боржниками – тисячі й тисячі.

Ситуація ж Олега кричуща тому, що дані він передавав, куди треба! Але все одно отримав у платіжці «зайвих» 300 кубометрів. Чому?

Хитрі продавці газу, дізнавшись, що держава змушує їх знижувати ціну, зарахували «шматочок» наступного місяця у попередні. Задумка така: встигнути продати щонайбільше палива за старими цінами. І це – не ноу-хау Львівщини. Такі історії сталися ще в кількох областях країни.

Але якби лиш це. Наступник елемент платіжного хаосу – у часі проплати.

Артем Угрімов живе в Охтирці, на Сумщині. Щойно погасив борги за газ, але виявилось – винен ще. «Шостого числа я повністю погасив борг, але отримав 700 гривень… боргу», - розповів він ТСН.Тижню.

Чоловік пішов розбиратись. І виявилось, що, бодай один день запізнення з проплатою, і ви – вже боржник. Тобто, враховується не час вашої оплати, а час, коли гроші поступили на рахунок газконтори. Іншими словами, платник бачить, що гроші занеслися на рахунок 11 січня. А бланк з боргом отримує… від 12 січня.

В центрі обслуговування клієнтів Артем Угрімов так і не з’ясував, куди ділись оплачені ним кошти і чому досі винен. Натомість дізнався: щоб просто оплатити рахунок і не лишитись боржником, треба бути юристом, бухгалтером і математиком одночасно.

До речі, всі ці знання ніяк не допомогли колишньому міністру фінансів Олександру Данилюку, який з родиною проживає в заміському будинку. Нещодавно він поскаржився, що в січні сплатив за газ, а в любому отримав повідомлення про примусове відключення. Гроші отримала не та контора.

«Або з технічних причин або з інших гроші з’являються на паралельному рахунку тієї ж самої, або пов'язаної компанії. Скільки людей мають витрачати свій час, щоб вирішити проблему, поки компанія користується їхніми грошима і зловживає маніпулятивними тактиками?», - обурився він.

Якщо спеціально звернути увагу, можна помітити, як сильно схожі назви «Київоблгаз» та «Київоблгаззбут». Але це – дві різні контори. І так – фактично в кожній області. Одна відповідає за труби, інша - торгує газом, які знаходяться всередині цих труб.

Облгази були природною монополією. Але коли трубу і газ розділи, облгази швидко переорієнтувалися і зробили два різні рахунки, хоч і далі належать одному господарю. Саме це дозволяє їм тепер маніпулювати, погрожувати боргами та виставляти платникам неіснуючі суми. І досі утримувати у себе 70 відсотків колишніх споживачів. А ще - майстерно ховатись від антимонопольного комітету, на рівному місці створюючи компанії-клони.

«Більшість облгазів створили свої дочірні компанії і назвали їх газзбути. Частина з цих компаній мають одного власника - Дмитра Фірташа. Більшість цих газзбутів контролює одна група на ринку. Разом з тим, було створено ще й компанії з аналогічними назвами, як газзбути тільки з дефісом. Вони також отримали ліцензії», - розповіла ТСН.Тижню аналітик консультаційного центру «Газправда» Тетяна Бойко.

Чи не заплатите ви раптом у цьому місяці, або в наступному, до одного з цих клонів?

До речі, на тижні, що минає, вперше в Україні одного з постачальників газу позбавили ліцензії саме через те, що забрав собі споживачів автоматом, без їхньої згоди. Та будьте певні, навіть якщо ви захочете перейти до іншого постачальника, облгази зроблять все, аби вас не відпустити.

Мешканка приватного сектора Львова Наталя Ничкало має борг за доставку газу.

Доставка - ключовий елемент і окрема платіжка. Багато хто не зважає на неї, мотивуючи, що труби наші - самі ставили, самі фарбуємо. Але насправді це не тільки про утримання. З переляку, що газ відріжуть, Наталя заплатила і за нього, і за його доставку. Хоча нарахували їй більше кубометрів, ніж вона передавала за лічильником. Підозрює - зробили це навмисно, аби потім погрожувати відімкненням. Тож залякування - це частина «стратегії утримання» клієнта. І Наталя в цьому питанні не одинока.

Анатолій Шалаєв, історію якого ми розповідали вище, місяць тому перейшов від приватного Львігаззбуту до державного «Нафтогазу». Вже й рахунок від нового постачальника отримав. Але колишній про нього теж не забуває - надсилає нові і нові квитанції.

«У мене є погане передчуття. Можливо, через те, що на початку січня через ціну обрав іншого постачальника газу, мені намагаються намалювати якусь очікувану ціну у 2,5 тисячі гривень», - розповідає він ТСН.Тижню.

Щоб розібратися в ситуації, він набирає номер контакт-центру. Але…

Ви, напевне, теж хоч раз у житті намагались додзвонитись зі своєю проблемою на подібні номери. Про результат здогадуєтесь? Ніхто так і не підняв слухавку. А це означає, що рахунок з намальованими цифрами нікуди не дівся, й Анатолія очікує кілька кіл пекла.

«Заплутати нас легко. Ба більше, це намагаються зробити на кожному етапі стосунків - від передачі даних лічильника й до зарахування коштів. І кожен етап супроводжується нервами та постійним моніторингом особистого кабінету», - каже кореспондент ТСН.Тижня Ірина Прокоф’єва.

Але є й ті, хто йде до суду. Наприклад, не побоялася судитися з газзбутом Олена Маковій з Чернігова. «У 2015 році я отримала повідомлення про припинення газопостачання. Мені написали, що за показниками лічильника у мене виявилась заборгованість. Ми виявили, що платіж наступив не в тому періоді, не в тому місяці, коли був сплачений, а з затримкою», - розповіла вона ТСН.Тижню.

Тож жінка дочекалась, поки газзбут подасть на неї до суду, а потім подала зустрічний позов і таки добилася, щоб їй заборгованість скасували.

Цілком можливо, що до неї вже завтра приєднаються Артем з Охтирки та Наталя зі Львова. Але одна справа - домогтися перемоги в суді, а геть інша – виконання судового рішення. Адже пані Наталі, яка заплатила всі борги, під новий рік заборгованість намалювали ще більшу.

Тетяна Бойко радить не мовчати та скаржитись, принаймні, до регулятора. Для цього в їхньому аналітичному центрі навіть створили зразки бланків.

«Вважаю, було помилкою робити дві платіжки. Це заплутало людей. Було більш логічно, якби все було сконцентровано на постачальнику. І якщо він бореться за цього клієнта, він робить усе, аби клієнту було максимально комфортно», - переконана аналітик.

Комфортно - це означає, що той, хто хоче платити, має робити це легко і без проблем. А не блукати фінансовими лабіринтами. Натомість скоро подібне розділення платіжок буде не тільки в газі. Двічі, а той тричі платитимемо ще й за електрику та воду.

Втім, можливо, що після цього матеріалу у владі зрозуміють, що країні не потрібні натовпи розлючених людей, які бігають з фальшивими боргами між розділеними конторами труби і газу, дротів і електрики, водогону і води. Виправити цю ситуацію час ще є.

Ірина Прокоф’єва, Андрій Тримбач, Наталка Волосацька

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