Наразі ця країна поки не схвалила остаточного рішення щодо передачі танків Україні.

Фінляндія готує військову допомогу для України. Це вже буде 13 пакет, однак поки невідомо, що туди увійде.

"Фінляндія ще не ухвалила остаточного рішення щодо постачання танків Leopard в Україну", - йдеться у заяві очільника МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто.

За його словами, наразі триває інтенсивна дискусія щодо відправлення важкої техніки в Україну.

Відео дня

"Уряд Фінляндії ще не ухвалив остаточного рішення щодо поставки Leopard, це питання активно обговорюватиметься фінською владою. Ми так чи інакше будемо частиною цієї ініціативи, тому ми постійно підтримуємо діалог із Німеччиною, Польщею та іншими країнами", - зазначив міністр.

Раніше міністр оборони Фінляндії Мікко Савола заявляв, що Фінляндія візьме участь у постачанні танків Україні, але цей внесок буде невеликим. Також його країна готова брати участь у навчанні українських солдатів управлінню танками та їх технічному обслуговуванню.

Військова допомога Фінляндії Україні

З початку повномасштабної війни, розв’язаної Росією, Фінляндія передала Україні вже 12 пакетів військової допомоги на загальну суму 590 мільйонів євро. Попередній 11-й пакет допомоги включав військову техніку вартістю 28,8 мільйонів євро.

З міркувань безпеки зміст та графік постачання озброєння не розголошується. Вартість 12-го пакету оцінюють в 400 мільйонів євро. Цю допомогу країна надає у співпраці зі Швецією.

Вас також можуть зацікавити новини: