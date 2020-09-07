Приватизація vs ліквідація. Як влада розпродає стратегічні підприємства

Стратегічні підприємства в Україні не підлягають приватизації. Але не всі. Коли дуже-дуже треба, можна все. Навіть продати (фактично під ліквідацію) кілька держкомпаній заради землі, на якій вони розташовуються.

Український геолого-розвідувальний інститут (УкрДГРІ) – історично головна, центральна в Україні наукова установа, яка виконує масштабні геологорозвідувальні роботи, детально вивчає запаси корисних копалин. Золото, нафта, газ, уран та безліч інших на мільярди доларів. Де заховані всі ці багатства і як краще їх видобувати, знають саме науковці цього держпідприємства.

«Інститут УкрДГРІ - це єдина такого роду в Україні не тільки академічно-наукова, а практично-виробнича установа, яка розробляє підходи до вивчення, до видобутку всіх корисних копалин взагалі», - розповів «Грошам» екс-заступник директора УкрДГРІ Олег Зур’ян.

Чоловік нещодавно, з приходом нового керівництва, звільнився за власним бажанням. За його словами, причиною звільнення стало те, що погляди на майбутнє інституту у них не збігаються. «Грошам» він розповідає про надважливі задачі установи: «На всі питання, які виникали у держави з приводу використання, з приводу перспектив, з приводу застосування будь-яких корисних копалин, інститут мав можливість надати відповідь».

Та вже на цьому тижні цей надважливий державний інститут можуть передати в чиїсь приватні руки. «Мені не зрозуміло, навіщо це тому, хто це буде приватизувати? Що він з цього може використовувати? Моя особиста думка - це буде ліквідація інституції, як такої», - каже Олег Зур’ян.

Ще місяць тому Кабмін Дениса Шмигаля прийняв радикальне рішення: виключити Український геолого-розвідувальний інститут і ще три підприємства із підпорядкування Служби геології та надр та передати їх у Фонд держмайна для подальшої приватизації.

Але експерти кажуть, те, що зараз відбувається, суперечить здоровому глузду. Адже ще недавно УкрДРІ входив до переліку об'єктів, які не підлягають приватизації. І навіть сьогодні інститут залишається стратегічним об’єктом!

«Приватний сектор є більш ефективним з точки зору економіки, але у державній власності повинні залишатися фундаментальні речі, які пов'язані з використанням національних ресурсів, природних ресурсів, речі, які пов'язані з національною безпекою», - переконаний кандидат економічних наук Андрій Новак.

Експерти здивовані: в Україні сьомий рік йде війна, зовсім поруч - країна-агресор, а влада чомусь роздає стратегічні підприємства, як гарячі пиріжки. «Якщо до приватизації буде залучена через підставних осіб чи якісь численні офшорні прокладки Росія, її громадяни чи інституції, це вже ставить під загрозу національну безпеку України», - підкреслює Новак.

Скоріше за все, такі дії призведуть до неминучої ліквідації геолого-розвідувального інституту – зі всіма його напрацюваннями і колективом, знання якого безцінні. Адже складається враження, що наука для України, щонайменше, на другому місці. У першу чергу - гроші й земля.

Голова союзу буровиків України, академік АТНУ Анатолій Вдовиченко вважає, що все це затіяно з однією метою – приватизувати, а потім ліквідувати. «Це не має ніякого стосунку до геологічної галузі. Це не на користь державі, а для користі окремих осіб або групи осіб», - каже він «Грошам».

На це натякає й Олег Зур’ян, який звертає увагу – поруч з УкрДГРІ йде будівництво якихось нових ЖК.

Науковці обговорюють можливість віддати територію інституту під забудову як одну з версій того, що відбувається. Навіщо іще якомусь міфічному інвестору складний державний інститут – просто не зрозуміло. І ніхто цього не пояснює.

«Навіщо підтримувати таку структуру, коли можна продовжити тут будівництво комплексу, пройти на територію УкрДГРІ, спокійно отримавши цю територію», - каже Олег Зур’ян.

ЖК «Бережанський», який зводять по сусідству з інститутом, належить львівському забудовнику Галжитлобуд. І, попри натяки науковців, представники забудовника все спростовують.

Новий директор інституту - Андрій Локтєв, до речі, також львів’янин (приїхав підкорювати столицю з міста Стрий). А про приватизацію об’єктів почав говорити, як тільки прийшов на посаду.

«Об’єкти, в утриманні яких керівництво УкрДГРІ не бачить сенсу, будемо пропонувати Держгеонадр передати на приватизацію. Якщо вони погодять, то надалі цими об’єктами займатиметься фонд Держмайна. Центральний корпус УкрДГРІ не планують продавати», - запевняв він ще зовсім недавно.

При цьому зараз він каже парадоксальні речі: мовляв, до того, що відбувається із його інститутом, він… не має жодного стосунку. «Є рішення Уряду. Ми є виконавцями», - каже виконуючий обов’язки директора УкрДГРІ Андрій Локтєв «Грошам» і запевняє, що не знав про підготовку підприємства до приватизації.

На питання, як можна приватизувати те, що, згідно з українським законодавством, приватизації не підлягає, Локтєв просто кладе слухавку. Якщо ще буквально вчора цього не можна було зробити, сьогодні - можливо все. За часів прем’єрства Олексія Гончарука, Уряд передав на приватизацію сотні державних підприємств. У тому числі - стратегічних.

«Гроші» намагалися поспілкувалися особисто із головою Служби геології та надр Романом Опімахом, якому підпорядкований УкрДГРІ і якому звітує пан Локтєв. Не зрозуміло, чому він віддає стратегічно важливі державні об'єкти бізнесу. Однак пан Опімах послався на щільний графік та відмовився від інтерв'ю. Справ у чиновника справді може бути багато. Адже в підпорядкуванні Держгеонадр залишається ще 17 відокремлених підприємств, які, імовірно, також потрібно кудись прилаштувати…

Ксенія Костенко