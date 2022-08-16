Нагадаємо, з 2014 року Канада запровадила санкції проти понад 1600 фізичних та юридичних осіб.

Канада заблокувала російські активи на суму понад 413 млн канадських доларів (близько $320 млн) у рамках економічних санкцій проти Росії за порушення суверенітету України.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Як заявили у Королівській канадській кінній поліції, яка контролює дотримання санкцій, з 24 лютого до 9 серпня у Канаді загалом було заморожено майна на 122,3 млн канадських доларів у еквіваленті та припинено транзакцій на $290,7 млн відповідно до заборон, визначених Актом про спеціальні економічні заходи стосовно Росії.

Нагадаємо, 4 травня 2022 року президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн представила шостий пакет санкцій ЄС проти РФ, що включає нафтове ембарго і відключення "Сбербанку" від SWIFT.

Проти введення заборони на постачання російської нафти виступала Угорщина.

29 травня Bloomberg з посиланням на джерела повідомив, що Єврокомісія пропонує країнам ЄС відмовитися від імпорту російської нафти морськими шляхами, разом з тим відтермінувавши обмеження на її імпорт з ключового трубопроводу "Дружба".

Згодом у Європейському Союзі домовилися про часткове ембарго на російську нафту.

Угода про заборону експорту російської нафти в ЄС стосується понад 2/3 імпорту нафти з Росії, скорочуючи значне джерело фінансування її військової машини.

Вас також можуть зацікавити новини: