У МЗС Угорщини заяви України, що з нафтопроводом "може щось статися" називають шокуючими, особливо на тлі допомоги, яку надає Будапешт українським біженцям.

В Угорщині вважають неприйнятними заяви української сторони щодо транспортування нафти нафтопроводом "Дружба".

Про це в ефірі радіостанції Kossuth Rádió заявив державний секретар МЗС Угорщини Тамаш Менцер, передає "РБК-Україна".

За його словами, заяви представника Міненерго є шокуючими, особливо на тлі допомоги, яку надає Будапешт українським біженцям.

"Ця заява особливо шокує в світлі того факту, що Угорщина робить все можливе, щоб допомогти біженцям. Сюди вже прибуло понад 730 тисяч осіб з України, і Угорщина внесла незліченну кількість пропозицій про допомогу країні і тим, хто ще знаходиться там", - підкреслив Менцер.

Він також зазначив, що Будапешт не буде підтримувати рішення Євросоюзу, які ставлять під загрозу енергетичну безпеку Угорщини. Близько 65% нафти до країни надходить з Росії, а угорські НПЗ наразі можуть переробляти саме російську нафту.

Як повідомляв УНІАН, раніше радник міністра енергетики України Олена Зеркаль заявила, що Будапешт скористався війною Росії проти України, фактично вдаючись до шантажу ЄС. Проте в України є свій важіль впливу на Угорщину - нафтопровід "Дружба".

Зеркаль зазначила, що до Угорщини йде окрема нитка нафтопроводу "Дружба", з якою може "щось статися". "І, на мій погляд, дуже б доречно було, якби з ним щось сталося (нафтопроводом)", - сказала вона.

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