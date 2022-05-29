В Євросоюзі вирішили продовжити перехідний період відмови від російської нафти, з'ясували журналісти.

Європейська комісія розіслала країнам-членам ЄС новий проект нафтового ембарго проти Російської Федерації.

Документом передбачено продовження перехідного періоду відмови від нафти з РФ, пише Bloomberg, посилаючись на джерела.

За його даними, Болгарії запропонували надати відтермінування на запровадження ембарго до червня чи грудня 2024 року.

Згідно з проектом, санкції вирішили не накладати на нафтопровід" Дружба", по якому сировина надходить до Угорщини.

Планується, що європейські держави поступово припинять імпортувати російську нафту через шість місяців, а нафтопродукти - через вісім місяців, додали джерела.

Нагадаємо, на початку травня президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн представила шостий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії через широкомасштабне вторгнення в Україну, до якого, зокрема, входить нафтове ембарго.

Влада Угорщини назвала план ЄС щодо повної відмови від нафти з РФ незадовільним і заявила, що він створює загрози енергетичній безпеці держави.

Агентство Bloomberg писало, що європейська влада запропонувала переглянути умови нафтового ембарго проти Росії - вирішили дозволити Угорщині та Словаччині купувати російську нафту до кінця 2024-го, а Чехії - до червня того ж року.

Наприкінці травня президент Євроради Шарль Мішель спрогнозував, що ембарго на нафту з Росії буде схвалено до кінця місяця.

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