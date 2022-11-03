Шахрайства на ринку праці: як не потрапити в халепу

Рівень доходів наших громадян впав з початку руйнівної війни, і наразі кожен третій українець шукає роботу. Однак претендентів значно більше за кількість вакансій. Цим, на жаль, активно почали користуватися аферисти. УНІАН розбирався, як українцям знайти роботу і не потрапити при цьому в халепу.

Триваюча повномасштабна війна, яку розпочав кривавий російський агресор, дуже боляче вдарила по платоспроможності громадян, розвитку бізнесу і економіці в цілому. Багато українців втратили роботу, деяким зменшили заробітну плату або скоротили робочий день. Саме тому з’являється багато охочих знайти чи нову роботу, чи додатковий підробіток, щоб хоч якось звести кінці з кінцями.

Однак мало кому вдається знайти вакансію, яка дійсно була би приваблива і за оплатою праці, і за графіком роботи. За даними експертів, під час війни абсолютна більшість (98 відсотків) шукачів роботи в Україні стикаються з проблемами у працевлаштуванні. Українці незадоволені рівнем доходів, разом з тим дві третини громадян заради працевлаштування готові знизити вимоги до рівня зарплати.

Якщо ще в січні цього року середня зарплата досягала 15 тисяч гривень, то зараз по багатьох вакансіях не перевищує 10-12 тисяч гривень, при тому, що купівельна спроможність доходів українців значно зменшилася у зв’язку з інфляційними та девальваційними процесами. Кожен відчуває це на собі, коли ходить в магазин чи купує інші повсякденні речі. Про імпортні дороговартісні товари і говорити не варто.

За оцінками Національного банку, рівень безробіття до кінця поточного року може перевищити 30 відсотків. Іншими словами, кожен третій українець не матиме постійної офіційної зайнятості.

На жаль, складною ситуацію почали активно користуватися різні шахраї. Під виглядом звичайної роботи псевдороботодавці все частіше почали залучати кандидатів до участі в сумнівних схемах та виманювати кошті у довірливих громадян та іноземців. Наприклад, тільки платформа з пошуку роботи Work.ua за останній час видалила близько тисячі шахрайських вакансій.

"На тлі падіння ринку праці у війну частка пропозицій роботи від шахраїв збільшилась, чим підсвітила проблему. Шукачі почали частіше скаржитися на вакансії, які вводять в оману та заважають пошуку надійної роботи. Тому ми вирішили заблокувати нечесних роботодавців і видалити їхні вакансії. У той час, як тисячі українців втратили роботу, якість вакансій важливіша за дохід від таких роботодавців", - повідомили на порталі з пошуку роботи.

Здебільшого портрет кандидата, на якого розраховує сумнівний роботодавець, і спосіб заманювання в тенета — схожі у всіх аферистів, оскільки вони конкурують між собою та змагаються за увагу шукачів. Тож УНІАН проаналізував найбільш поширені схеми обману, знання про які дозволять зменшити ризик потрапити на гачок аферистів.

"Гарантоване працевлаштування"

Останнім часом все частіше можна прочитати у шахрайських вакансіях фразу про нібито "гарантоване працевлаштування". Це сильне і привабливе формулювання, воно може означати що завгодно, але не реальне працевлаштування.

Наприклад, шукачу пропонують пройти навчання за спеціальною програмою, після закінчення якої він "100 відсотків" буде прийнятий на посаду. Людина оплачує тренінг або курс, і після цього липовий роботодавець зникає. У підсумку - ні навчання, ні грошей, ні роботи.

На жаль, шукачі досі клюють на цю маркетингову хитрість і потрапляють прямо до рук злодіїв. Запам’ятайте, що жодних гарантій того, що людина точно отримає заповітну посаду, в принципі бути не може. Ні багатогранний та багаторічний досвід, ні харизма, ні потрібна кваліфікація не можуть на сто відсотків гарантувати, що кандидат підійде тій чи іншій компанії.

Аферисти також можуть попросити заплатити за працевлаштування на зазначену вакансію. Зазвичай цим займаються пройдисвіти, які маскуються під рекрутингові агентства, або комерційні фірми. Такі організації за винагороду нібито допомагають шукачам у працевлаштуванні. На ділі кандидатам пропонують вакансії, які знаходяться у вільному доступі: з сайтів пошуку роботи, соціальних мереж, газет. Або, що ще гірше, відправляють на співбесіди до компаній, яких не існує.

"Але у всьому світі це працює по-іншому. Шукачі ніколи не оплачують послуги кадрових агентств, це роблять роботодавці. Працевлаштування - тільки особиста заслуга, тому якщо вимагають оплату за доступ до "бази вакансій" - біжіть", - порадили аналітики кадрового порталу Work.ua.

Пошук легкої роботи з великою зарплатою

Мета аферистів, які працюють за цією схемою – це виманити у шукача гроші за можливість почати роботу або змусити вкласти кошти у товари, вартість яких дуже завищена. Подібні пропозиції в основному поширюються в інтернеті та друкованих виданнях, там, де складно перевірити легальність роботодавця.

Найпопулярніший варіант — збирати ручки, іграшки, якісь нескладні прилади, клеїти марки, конверти, упаковувати подарунки та навіть сортувати бісер за кольорами. Такий "роботодавець" пропонує заплатити за матеріал перед початком роботи, обіцяючи повернути витрачене з відсотками з першою ж зарплатою. Коли жертва принесе те, що треба було зробили, то товар можуть не прийняти, позаяк він бракований, ще й змусять купити додаткові матеріали. Цілком можливо, шахраї взагалі перестануть виходити на зв’язок.

"Ця схема стара як світ, але зневірені шукачі продовжують вірити у диво і легкий заробіток. На жаль, дива не станеться. Якщо просять за щось заплатити перед початком роботи, це повинно відразу насторожити. Кандидат на посаду ні за що не повинні платити", - попередили експерти кадрового порталу Work.ua.

При цьому схема "легка робота та велика зарплата" може бути і влаштована трохи по-іншому. Аферист роботодавець, наприклад, створює таку вакансію, але не вказує контактну інформацію. При цьому, щоб зв’язатися з роботодавцем, замість резюме пропонують надіслати смс-повідомлення або зробити дзвінок. Надішлете або зателефонуєте - і з рахунку мобільного телефону буде знята певна сума.

"Як варіант, шукача можуть запросити в офіс компанії для заповнення анкети й, щоб дізнатися про долю заявки, попросять відправити смс. Або прийде лист від нібито великої та солідної компанії з повідомленням, що пройшли відбір і прийняті на суперпосаду. Щоб дотриматися усіх формальностей, попросять зареєструватися на сайті й для цього відправити смс", - розповіли експерти Work.ua.

"Людину має насторожити настільки приваблива пропозиція, особливо якщо не брали участі в конкурсах. Та і "великі й солідні" фірми не настільки дріб’язкові, щоб вимагати оплату за послуги зв’язку, каву чи сканування документів", - додали кадрові аналітики.

Липові "шлюбні агенції"

Активно набирають популярності серед шахраїв створення вакансій для роботи в так званих "шлюбних агенціях". Часто вони також маскуються під перекладацькі компанії. Наприклад, публікують вакансії перекладача, оператора чату, менеджера листування з клієнтами, менеджера по роботі з клієнтами. При цьому на своїх сайтах "романтично" називають такі вакансії - "менеджер зі створення пар".

Привертають увагу жертв обіцянками необмеженого доходу, можливістю почати активно заробляти з першого тижня, а також не вимагають досвіду роботи та навіть вільного знання англійської чи іншої іноземної мови.

Коли кандидат відгукується, зʼясовується, що робота полягає у витягуванні грошей з іноземців, які хочуть познайомитися з українками.

"Такі і подібні вакансії варто чесно називати онлайн-ескортом. Оскільки саме в цьому і полягає суть роботи. Треба вдавати кохання, закоханість і дружбу перед тими, хто у цьому зацікавлений. Якщо не так уявляєте свою роботу, то не ведіться, будь ласка, на такі вакансії. Їх дуже легко розпізнати", - розповів УНІАН рекрутинговий аналітик Ярослав Бережний.

"Достатньо включити критичне мислення і задуматися, як можуть шукати перекладача без досконалого знання іноземної мови. Це ж абсурд! І сто відсоткова афера", - додав експерт.

Аналогічна ситуація і з деякими вакансіями у сфері шоу-бізнесу. Публікують вакансії "Блогер, ведуча ефірів/трансляцій, стрімер, модель". Аферисти використовують фрази "дистанційна робота з будь-якого місця із графіком, який самі обираєте", "для талановитих та харизматичних дівчат та хлопців", "спілкуйся з однодумцями й заробляй на цьому гроші", "зможеш просувати свою сторінку у соцмережах", "конкурси для нових стрімерів, на яких можете виграти гроші".

При цьому обіцяють зарплату від 30 тисяч гривень до 100 тисяч гривень на місяць без вимог до досвіду чи навичок, окрім харизми та вміння підтримати розмову.

"При детальному вивченні таких пропозицій виявляється, що один з основних способів заробітку — донати глядачів на знак подяки за контент. Фактично це не є вакансіями, за якими компанії шукають собі людей на роботу в традиційному значенні цього слова", - розповіли кадрові експерти.

Існує ще багато різних шахрайських схем на ринку праці, які тільки набирають обертів. Однак достатньо пам’ятати декілька простих правил, які дадуть швидко викрити нечистих на руку роботодавців.

Як мінімум, треба почитати відгуки про компанію, де плануєте працювати, а також варто знайти її сайт. Нікому не переказуйте гроші за вакансію. Нікому не надсилайте паспортні дані та код банківської картки. Не реєструйтеся на невідомих сервісах і не проходьте верифікацію. Завжди вмикайте критичне мислення - якщо людина не надає ніякої інформації про компанію, найімовірніше, це шахрай.

Надійні роботодавці не соромляться про себе відкрито говорити й надавати потрібну інформацію, особливо якщо це великі українські чи міжнародні компанії. Заробляти "великі гроші" без досвіду роботи, працюючи лише декілька годин на день, - це гонитва за ілюзією. Безкоштовний сир буває лише в мишоловці.

Богдан Слуцький