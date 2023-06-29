Шкільні канікули на війні: як організувати дозвілля наших дітей не за всі гроші світу

Літо – пора канікул, і саме в умовах війни українські батьки найбільше прагнуть влаштувати своїм дітям цікавий та спокійний відпочинок. УНІАН дізнавався, які зараз є можливості організувати повчальні та, наскільки це можливо, безпечні канікули.

Закінчується перший місяць літа, і особливої актуальності набуває питання організації літнього відпочинку для дітей. Червень зазвичай місяць розкачки – діти закінчують навчання, батьки планують свої відпустки і дитячі канікули, а вже в липні-серпні, коли спекотна погода бере своє, починається саме літнє дозвілля.

Але літній відпочинок наших дітей вже вдруге відрізнятиметься від звичайного. Україна вже майже півтора року у війні, яка змінила все наше звичне життя. Проте саме через це діти, які весь рік жили і вчилися в умовах постійних повітряних тривог, ракетних обстрілів та відключень світла, мають добре відпочити влітку, набратися сил і оздоровитися та хоч трохи відволіктися від тривожних новин.

Як і минулого літа, цьогоріч українці не матимуть змоги вивезти дітей на морське узбережжя всередині країні, адже частина півдня ще окупована кривавими рашистами, а вільна частина моря непридатна для відпочинку як через ракетні обстріли, що зруйнували вже безліч баз відпочинку, так і через жахливий теракт з підривом Каховської ГЕС та руйнуванням греблі Каховського водосховища.

Тому море українські діти можуть побачити хіба що за кордоном. Але, зрозуміло, що можливості для такого відпочинку значно звужуються: по-перше, далеко не всі родини можуть собі дозволити виїхати за кордон з фінансових міркувань – економічна ситуація в країні погіршилася, доходи у багатьох громадян знизилися з одночасним шаленим зростанням цін. А по-друге, переважна більшість чоловіків в Україні невиїзні через воєнний стан, і не всі сім’ї, які наразі знаходяться в країні, захочуть розлучатися.

Але, попри цю невтішну ситуацію, в Україні ще є безліч можливостей організувати цікавий та корисний відпочинок для дітей і без моря. Табори – місцеві чи з виїздом, село у бабусі, місцеві пляжі (якщо є офіційний дозвіл на купання) та басейни під відкритим небом, просто дозвілля на дитячих майданчиках з друзями. Усе це можливі варіанти хорошого відпочинку для дітей, серед яких батьки можуть обрати те, що їм по кишені та по вільному часу.

Літні табори

Дитячі табори є одним з найпопулярніших традиційних видів проведення літніх канікул. Це можливість відправити дитину на активний різноманітний відпочинок у колі однолітків та під наглядом педагогів, особливо підходить для працюючих з ранку до вечора батьків.

Заміські табори можна знайти в кожній області, але зі зрозумілих причин найбільшою популярністю наразі користуються табори у Карпатах – якщо вже не виходить поїхати на море, то гори з неймовірним повітрям та зеленню будуть найкращим варіантом відпочити від міської метушні.

Більшість батьків, обираючи табір для своїх дітей, згадують власне дитинство у таборах ще радянських чи кінця 90-х – початку 2000-х, де дозвілля обмежувалось зазвичай спортивними змаганнями та дискотеками. Проте зараз сучасні табори пропонують безліч активностей – просто очі розбігаються. Достатньо відкрити будь-який сайт, який містить перелік всіх можливих таборів у різних куточках України, і побачити, чим будуть розважати дитину у тому чи іншому місці.

Скелелазіння, стрільба з лука, акторська майстерність, квести та змагання, рафтинг і туристична підготовка, страйкбол і каякінг, верхова їзда та плавання… Це лише скромний перелік того, що можуть запропонувати у різних таборах. Таким чином, можна підібрати будь-яку активність, яка до вподоби дитині та буде по кишені батьків.

Киянка Марія цього року вирішила вперше відправити 8-річного сина у табір в Карпатах. Жінка переживала, адже син ніколи ще не їздив на відпочинок без неї. Але щоденні фото- та відеозвіти одразу її заспокоїли: дитина щаслива і щоразу зайнята чимось новим.

"Зміна в цьому таборі триває 10 днів, вартість – трохи більше 12 тисяч гривень. Син поїхав з друзями, щодня по телефону розповідає, як цікаво провели день, як смачно поїли. Ми хвилювалися, але все вийшло добре. Морського відпочинку цього року, звісно, немає, але дитині вирішили влаштувати повноцінні канікули", - ділиться Марія.

Зазвичай табори приймають дітей з 6-8 років і до 16-18. Ціни на табори починаються від 9 тисяч гривень за зміну, тривалість зміни різна, в середньому від 8 до 12 днів. Також можна знайти і закордонні табори, зокрема, популярністю зараз користуються болгарські та польські. Ціни на них в середньому починаються від 270 євро за зміну. Таким чином, можна знайти закордонний табір на морському узбережжі за ціною українського.

Поради при виборі варіантів відпочинку

Голова правління Асоціації організаторів дитячого оздоровлення, відпочинку та туризму Ксенія Ющенко розповіла кореспонденту УНІАН, що цього року працюють табори у західних та центральних регіонах України.

"На жаль, більшість великих дитячих баз знаходяться зараз на окупованих територіях і територіях, небезпечних для організації табірної діяльності. Але цього року відкриваються як великі табори, так і маленькі дитячі проекти. Наразі в більшості таборів, які відкриваються, вже облаштовані укриття, або там використовують укриття, яке належить громаді. Якщо ми говоримо про табори при готелях, то правила такі самі, як для готелів та баз відпочинку - підвал, правило двох стін або власне укриття", - сказала Ющенко.

За її словами, для організації безпечного дитячого відпочинку частина українських дитячих проектів виїхали за кордон та організовують табори у країнах Європи.

Що стосується цін на відпочинок цього року, то вони на 30-100 відсотків вищі за минулий рік, але є ті, кому вдалося утримати ціну на рівні 2022 року.

"Вартість залежить від багатьох факторів: умов перебування дитини, якості харчування, якості програмного забезпечення, кваліфікації педагогічної команди та вожатих та інше. Зрозуміло - якщо табір з готельними умовами, якісним харчуванням, високим рівнем безпеки, навченою командою дорослих і цікавою програмою, то він буде коштувати дорожче, ніж відпочинок для дорослих. Треба орієнтуватись на власні потреби та побажання, обираючи, табір і розуміти: чим вище запит на якість, тим вищою буде ціна відпочинку", - розповіла Ющенко.

У нинішніх важких умовах війни дуже важливою є підтримка дітей з родин внутрішньо переміщених осіб чи дітей військовослужбовців. Голова правління Асоціації організаторів дитячого оздоровлення, відпочинку та туризму зазначила, що цього року є багато соціальних ініціатив для дітей ВПО та дітей батьків, які зараз знаходяться у гарячих точках, такі проекти фінансуються за рахунок фондів та спонсорських коштів.

Ющенко рекомендує батькам при виборі дитячого табору цього року обов’язково звертати увагу на якість умов перебування та харчування.

"Ставте питання щодо місця розташування табору та алгоритмів дій під час повітряної тривоги, наявності медичного супроводу та договорів з батьками, питання про досвід педагогів, які працюють з дітьми і чи проходили вони навчання, бо кваліфікований персонал цього року знайти важче", - звертає увагу голова правління Асоціації організаторів дитячого оздоровлення, відпочинку та туризму.

Пришкільні табори та центри розвитку

Не всі батьки готові відправити дітей в табір у іншому місті, області чи взагалі за кордоном, та і не всі мають фінансову спроможність в наших реаліях заплатити десь 12 тисяч гривень за 7-10 днів відпочинку. Альтернативою можуть стати місцеві табори, які часто відкриваються безпосередньо у містах – при школах, дитячих центрах розвитку, спортивних секціях чи школах іноземних мов.

Найпростішим способом влаштувати дитину є пришкільні табори, які зазвичай відкривають місцеві школи. Перебування там безкоштовне, окрім харчування – батьки мають сплатити в середньому 50 гривень на день. Перебувають діти в таких таборах здебільшого неповний день – зранку і до 13-14 години (звісно, все умовно і залежить від кожної школи). Там діти грають на свіжому повітрі, проводять спортивні ігри та змагання, влаштовують концерти чи роблять поробки своїми руками.

Інша можливість – це приватні табори, які організовують дитячі центри розвитку, спортивні секції та школи іноземних мов. Там вже, звісно, перебування платне. Перевагою таких таборів є можливість водити дитину не строго позмінно, а періодично, наприклад пару разів на тиждень, для різноманіття проведення часу. Коштуватиме це в середньому від 300-400 гривень за день, зазвичай діти проводять весь день – з ранку і до 17-19 години, маючи кількаразове харчування.

Окрім активностей в самому таборі, діти відвідують екскурсії, кінотеатри, басейни. Якщо табір організовує школа іноземних мов, то це може бути мовний табір, і практика іноземної мови буде бонусом до дитячих розваг. Те саме стосується і спортивних секцій, які можуть влаштовувати змагання на свіжому повітрі. Тому в нинішніх реаліях такий відпочинок буде дійсно цікавим та повноцінним.

Безпекові умови, які зараз є суворою необхідністю, подібні центри забезпечили ще під час навчального року, тому питання укриттів там має бути вирішене, але не зайвим буде уточнити цей момент при оформленні дитини у табір.

Ігри та дозвілля на свіжому повітрі

Табори, звісно, не є безальтернативними способами відпочинку. І навіть якщо дитина не виїжджатиме з міста, не ходитиме у дитячі центри, то все одно можна знайти можливість організувати час цікаво.

Звичайно, не слід нехтувати можливістю провести час дітям у селах, якщо там є родичі. Зміна обстановки, свіже повітря, купання у водоймах (безпечних), нові знайомства – все це можна отримати.

Як розповів агенції УНІАН президент Української Асоціації Індустрії Іграшок Павло Овчинніков, попри складні воєнні умови важливо наповнювати дитинство радістю та допомогти їм провести літо яскраво, і організувати цікаве дозвілля допоможуть іграшки Outdoor (призначені для вулиці – УНІАН) – з ними весело та корисно проводити час на свіжому повітрі.

"Одна з найпопулярніших забавок на вулиці – лук зі стрілами. Така іграшка розвиває концентрацію уваги та сприйняття простору. Можна влаштовувати змагання між двома командами або просто практикуватися у стрільбі в мішень та стати як справжній супергерой Соколине Око з Marvel. Ще одна гра, яка захоплює дітей – фрисбі. Це літаючий диск, який учасники кидають один одному. Така гра допомагає розвинути координацію рухів, баланс та витривалість", - сказав Овчинніков.

Не менш цікаві та корисні традиційні ігри з м'ячем – футбол, волейбол, баскетбол. Ці розваги сприяють і фізичному, і соціальному розвитку – навчають дітей командної взаємодії та здорового суперництва. А ще діти точно не захочуть цілий день сидіти вдома, якщо на вулиці можна покататися на комфортному власному транспорті.

"Велосипед, самокат, ролики, скейт – все це подарує дитині море позитивних емоцій та сприятиме загальному фізичному розвитку. Головне – обрати варіант, який сподобається дитині. Але який би вид транспорту ви не обрали, подбайте про безпеку дитини. Обов'язково придбайте повний набір захисту: наколінники, надолонники, налокітники, шолом", - зазначив президент Української Асоціації Індустрії Іграшок.

Вуличні розваги у всі часи були цікавими та важливими для дитячого розвитку, і літо – саме час проводити якомога більше часу на вулиці. Тільки в літню спеку варто подбати про сонцезахист – обов’язково головні убори, прикрите легким одягом тіло та в ідеалі – сонцезахисний крем. А також важливо дотримуватися часових рамок перебування на сонці.

Поради психолога

Психолог та дослідниця Марта Пивоваренко поділилася з кореспондентом УНІАН професійними порадами, як краще організувати дитячі канікули.

"Літні відпочинкові поїздки та табори для дітей в умовах воєнного часу набули нового забарвлення, оскільки такі заходи зараз більше, ніж зазвичай викликають тривогу у батьків. Психологічно для дитини неперервність та стабільність її розвитку є доказом нормальності, і якщо родина практикувала раніше таку форму відпочинку - то зробити відпочинок у звичному форматі є важливим", - сказала вона.

Звісно, в нинішніх реаліях максимально корисним відпочинок буде якомога далі від традиційнихцілей - це можуть бути карпатські бази, і батьки можуть бути частиною процесу, отримавши і для себе відпочинок, вважає психолог.

"Якщо безпечним для родини видається відпочинок за кордоном - це теж допустимий варіант, який дасть тимчасовий "віддих" і дозволить запастись опірністю на майбутнє. Але цього року зверніть увагу на перевірені маршрути і звичність проведення часу: новизна та сильні емоції можуть обтяжувати як дорослих, так і дітей - нервова система перебуває у пошуку гарантій, що все звично, а, значить, безпечно", - зауважила Пивоваренко.

Піші походи, багато ритмічних, але без зайвої бурхливості занять принесуть більше користі, зазначила психолог.

"Батькам при плануванні відпочинку варто звернути увагу на родинне коло, спільну діяльність та, бажано, відсутність інтернету - це сприятиме відновленню після складної зими і не менш складного літа", - рекомендує Пивоваренко.

Наші діти дійсно багато натерпілися під час цієї жахливої війни, яку веде проти нас варварська Росія, і навіть у більш-менш безпечних містах та селах тривога та страх не обходять людей стороною: повітряні тривоги та ракетні обстріли зачіпають практично всю територію країни, діти проводять багато часу в укриттях і часто мають рваний сон через нічні обстріли.

Навчання теж цього навчального року було важким – частина уроків очно, частина онлайн, а відключення світла восени та взимку значно ускладнило освітній процес. Тому зараз саме час знайти можливість дати нашим дітям максимально насолодитися канікулами, згадати, що таке нормальне дитинство.

І в наших силах організувати їм такий відпочинок, варіантів якого, насправді, є немало на різні фінансові можливості. Українські діти мають повне право порадіти життю і справжнім літнім канікулам, як би там наші вороги не казились.

Катерина Жирій