Заморожені суми можуть збільшуватися.

На десятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну Швейцарія оновила інформацію щодо заморожених російських активів.

Як повідомляє Мінекономіки Швейцарії загальна сума активів, заморожених у Швейцарії через агресію Росії проти України досягла 7,5 млрд швейцарських франків (7,2 млрд євро).

Дана сума наводиться без урахування вартості 15 заморожених об'єктів нерухомості підсканкційних юридичних і фізичних осіб.

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"Заморожені суми можуть збільшуватися, наприклад, в тих випадках, коли об'єктом санкцій стають нові особи або виявляються нові активи... навпаки, активи, заморожені в превентивних цілях, мають бути звільнені після проведення необхідних перевірок", - зазначили у відомстві.

Санкції, введені Федеральною Радою Швейцарії в лютому минулого року, також передбачають заборону на прийом депозитів від російських громадян або фізичних і юридичних осіб, створених в Росії, якщо їх загальна вартість перевищує 100 000 швейцарських франків на одну особу.

Війна в Україні та замороження російських активів:

20 жовтня Великобританія заморозила російські активи на 20 мільярдів доларів.

29 жовтня в США була тривала дискусія щодо майбутнього заморожених активів РФ. Демократична партія пропонувала фінансувати Україну коштом заарештованих активів РФ, проте група республіканців у Палаті Представників і Сенаті США виступила проти.

31 жовтня влада Чехії заявити про намір конфіскації російського майна, замороженого в країні. Прага має намір надати Україні 20 мільйонів доларів щорічно на відновлення країни.

В офісі президента України закликали країни Заходу припинити шукати виправдання і передати Україні заморожені російські активи.

Станом на 18 листопада 2022 року ЄС заморозив 68 мільярдів євро російських активів.

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