Продати американську валюту в середньому можна за курсом 40,50 грн за дол.

Курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва сьогодні ослаб на 20 копійок – до 41,40 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, порівняно з євро курс гривні зміцнився на 10 копійок - до 40,00 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 40,50 грн за дол., євро - 38,90 грн за євро.

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Курс під час війни:

Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за якими уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам, - раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

Національний банк України 21 липня послабив офіційний курс гривні на 25% - до 36,57 грн/дол.

У проект державного бюджету на наступний рік Кабмін заклав середній курс гривні 42,2 грн/дол., а наприкінці 2023 року чиновники прогнозують його на рівні 50 грн/дол.

В уряді прогнозують, що у 2023 році курс долара досягне 50 гривень, а індекс споживчих цін складе 30,6%. За вказаним прогнозом, на початку наступного року курс долара становитиме 42 гривні, а в кінці – гривня девальвує до 50.

Удар по Києву:

10 жовтня сталася наймасованіша ракетна атака Києва з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Вибухи прогриміли в столиці та в багатьох областях. Як повідомили в Генштабі, рашисти запустили 84 крилаті ракети, а також 24 безпілотники, зокрема, 13 іранських дронів "Шахід-136".

В результаті ворожої атаки загинули 11 людей, також є 64 постраждалих.

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