Туреччина вимагає від суден з нафтою доказів повного страхового покриття для проходу через протоки Босфор та Дарданелли.

Після вступу в силу ембарго на російську нафту, біля берегів Туреччини утворилася пробка з нафтових танкерів.

Як повідомляє Financial Times, Туреччина вимагає від суден з нафтою доказів повного страхового покриття для проходу через протоки Босфор та Дарданелли.

Як зазначається в матеріалі, зараз біля проток з обох боків утворилася пробка, щонайменше, з 19 нафтових танкерів. Одне з суден чекає на проходу вже шостий день.

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Війна в Україні та ембарго на російську нафту:

Наприкінці травня 2022 року лідери країн ЄС домовилися про введення заборони на експорт російської нафти.

З 1 грудня 2022 року Туреччина вимагає від вантажовідправників нафти страховку для проходу через Босфор і Дарданелли. Нові правила пов'язані з дотриманням санкцій ЄС і Великобританії проти РФ, хоча формально Туреччина до них не приєднувалася. Іншими совами, Туреччина закрила протоки для незастрахованих танкерів з російською нафтою.

3 грудня Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про встановлення граничної ціни на нафту, що експортується з Росії, на рівні 60 доларів США за барель.

5 грудня 2022 року нафтові санкції ЄС проти Росії набули чинності.

Стеля цін означає, що з 5 грудня 27 країн Євросоюзу, Великобританія, США, Канада, Японія та Австралія будуть надавати послуги, пов'язані з російською танкерною нафтою, тільки в тому випадку, якщо її закупили за встановленою граничною ціною або нижче. З 5 лютого 2023 року буде також заборонена закупівля російських нафтопродуктів.

Коментуючи рішення про обмеження ціни на російську нафту на рівні 60 доларів за барель, президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні зазначив, що це слабка позиція.

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