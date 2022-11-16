У Британії споживчі ціни зросли на 11,1% в річному вираженні, що є найбільшим показником з жовтня 1981 року.

На дев'ятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну рівень інфляції у Британії досяг 41-річного максимуму.

Як повідомляє Reuters з посиланням на дані управління національної статистики Британії, споживчі ціни зросли на 11,1% в річному вираженні, що є найбільшим показником з жовтня 1981 року.

Як зазначається в повідомленні, інфляція могла досягти 13.8% в жовтні, якби уряд не обмежив тарифи на електроенергію для домогосподарств до 2,500 фунтів на рік.

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У британському управлінні національної статистики підкреслюють, що домогосподарства з низьким рівнем доходу стикаються з більшим ударом від інфляції, ніж багаті, оскільки енергія і продукти займають більшу частку їхніх витрат.

Війна в Україні та інфляція в єврозоні:

У відповідь на російську агресію в Україні 8 березня Білий дім заборонив весь імпорт російської нафти, газу та енергоносіїв у США. Байден попередив, що цей крок вплине на американських споживачів.

Крім американців, через агресію Росії проти України відчутне зростання вартості життя відчувають і європейці. У Єврозоні зростання цін у травні склало 8,1%.

Зокрема, в Німеччині з 1 березня за 6 днів ціни на бензин зросли на 28%.

У березні 2022 року показник щорічної інфляції в США досяг рекордних з 1982 року 7,9%. Найбільше зростання відбулося в категоріях: бензин, житло та продукти харчування. Індекс цін на бензин зріс на 6,6%, індекс цін на їжу - на 1%, а на житло - на 1,4%.

1 серпня 2022 року в єврозоні рівень інфляції досяг рекордного рівня.

Прогнозувалося, що індекс зростання споживчих цін в єврозоні у серпні 2022 року щодо серпня 2021 року може скласти рекордні 9,1%.

Станом на 16 вересня 2022 року інфляція в єврозоні злетіла до історичного максимуму.

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