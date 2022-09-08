Можливості далі скорочувати витрати у держави немає, а збільшувати податки в умовах війни - це також не вихід, зазначив міністр фінансів.

Запозичення залишаються єдиним дієвим способом збільшення надходжень до державного бюджету України в нинішніх умовах.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі інформаційного телемарафону.

"Об'єктивно можливості далі скорочувати витрати у нас немає, ми фактично мінімізували ці можливості. Збільшувати податки в умовах війни - це також не є виходом, бо бізнес закривається, тут також маневру немає. Єдиним джерелом залишаються запозичення - зовнішні у наших партнерів у вигляді грантів і кредитів і військові облігації", - сказав міністр.

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Також він додав, що сьогодні є всі сигнали щодо пожвавлення економіки, що дає можливість розраховувати на збільшення податкових надходжень у майбутньому. Крім цього, Марченко звернув увагу на збільшення надходжень від митниці за рахунок девальвації гривні.

Війна в Україні та держбюджет:

Раніше бюджетний комітет Верховної Ради дозволив "Нафтогазу" додатково залучити 350 млн дол. кредиту від уряду Канади на закупівлю природного газу для проходження опалювального сезону.

29 липня 2022 року стало відомо про те, що НБУ планує припинити "друкувати гроші" для держбюджету у 2024 році.

3 серпня 2022 року з'явилася інформація про те, що в Україні можуть підняти податки для наповнення держбюджету.

15 серпня через війну в Україні збільшили видатки держбюджету.

За даними радника президента України з економічних питань Олега Устенка, річний дефіцит держбюджету в умовах продовження війни досягне наприкінці 2022 року 50 млрд доларів, або близько 30-35% ВВП.

За січень-серпень 2022 року державний бюджет був виконаний з дефіцитом в сумі 416,9 млрд грн, у тому числі загальний фонд – в сумі 418,1 млрд грн проти запланованого розкладом загального фонду на січень-серпень 2022 року дефіциту в сумі 864,2 млрд грн. У серпні фактичний дефіцит державного бюджету склав 5,4 млрд грн.

У серпні Україна отримала від ЄС 1 млрд євро в рамках великого пакету допомоги для подолання фінансових наслідків війни на загальну суму 9 млрд євро. Кошти допоможуть у фінансуванні першочергових бюджетних потреб.

5 вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про підписання угоди з ЄС про надання Україні бюджетної підтримки на 500 млн євро.

8 вересня 2022 року міністр фінансів Сергій Марченко заявив про те, що в держбюджеті-2023 буде передбачено скорочення витрат всіх органів влади.

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