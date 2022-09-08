Капітальні витрати будуть передбачені тільки для сектора безпеки й оборони та на відновлення територій, постраждалих в результаті військових дій.

В проекті державного бюджету на 2023 рік буде передбачено скорочення ще на 10% витрат усіх органів влади.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

"З початку воєнного стану ми скоротили бюджетні витрати в кілька етапів. По-перше, ми акумулювали всі витрати в резервний фонд на початку війни на суму близько 180 млрд грн. Потім ми додатково скоротили витрати всіх органів влади без винятку на 10%. І в наступному році передбачається подальше скорочення на 10%, фонду заробітної плати в першу чергу, поточних витрат", - сказав міністр.

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Він додав, що капітальні витрати будуть передбачені тільки для сектора безпеки та оборони та на відновлення територій, постраждалих від військових дій.

Війна в Україні та держбюджет:

Раніше бюджетний комітет Верховної Ради дозволив "Нафтогазу" додатково залучити 350 млн дол. кредиту від уряду Канади на закупівлю природного газу для проходження опалювального сезону.

29 липня 2022 року стало відомо про те, що НБУ планує припинити "друкувати гроші" для держбюджет у 2024 році.

3 серпня 2022 року з'явилася інформація про те, що в Україні можуть підняти податки для наповнення держбюджету.

15 серпня через війну в Україні збільшили видатки держбюджету.

За даними радника президента України з економічних питань Олега Устенка, річний дефіцит держбюджету в умовах продовження війни досягне наприкінці 2022 року 50 млрд доларів, або близько 30-35% ВВП.

За січень-серпень 2022 року державний бюджет був виконаний з дефіцитом в сумі 416,9 млрд грн, у тому числі загальний фонд – в сумі 418,1 млрд грн проти запланованого розкладом загального фонду на січень-серпень 2022 року дефіциту в сумі 864,2 млрд грн. У серпні фактичний дефіцит державного бюджету склав 5,4 млрд грн

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