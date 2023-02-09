Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,40 грн/дол.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" подорожчав на 5 копійок – до 39,90 грн за долар.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро до гривні подешевшав на 15 копійок – до 42,50 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,40 грн/дол., євро - 41,50 грн/євро.

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Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро – 40,80 грн.

Війна в Україні та ситуація з курсом

Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 21 травня 2022 року скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну був плаваючий курс гривні.

21 липня Національний банк послабив офіційний курс гривні на 25% – до 36,57 грн/дол

Прогнози на найближчий час

Директор департаменту казначейства "Комінбанку" Герман Марченко прогнозував, що курс долара в Україні до середини лютого може впасти в ціні і опинитися в межах коридору 39,5-40 грн/дол.

Керівник аналітичного відділу Concorde Capital Олександр Паращій прогнозував, що курс долара в Україні у лютому кардинально не зміниться.

Аналітик Олексій Козирєв прогнозував, що в лютому банки виставлятимуть свої котирування в межах коридору від 39,70 до 41,10 гривень, а по євро - від 42,20 до 44,25 гривень.

Козирєв також спрогнозував, що Україні не вдасться повністю уникнути девальвації у 2023 році. За його прогнозом, чиновники наздоженуть офіційний курс до рівня 40-41 грн/дол. у 1 кварталі 2023 року, а потім до офіційного рівня, закладеного в бюджет, тобто від 42 до 43 гривень, вже в 3-4 кварталі.

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