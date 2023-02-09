Продати американську валюту в середньому можна за курсом 39,80 грн за дол.

Курс гривні до долара у банківських обмінниках Києва сьогодні залишився на рівні попереднього показника – 40,30 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні зміцнився на 10 копійок і становить 43,10 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 39,80 грн за дол., євро - 42,30 грн за євро.

Відео дня

Курс під час війни:

Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 21 травня 2022 року скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну був плаваючий курс гривні.

21 липня Національний банк послабив офіційний курс гривні на 25% - до 36,57 грн/дол.

Прогнози на лютий:

Керівник аналітичного відділу Concorde Capital Олександр Паращій прогнозував, що курс долара в Україні у лютому кардинально не зміниться.

Аналітик Олексій Козирєв прогнозував, що в лютому банки виставлятимуть свої котирування в межах коридору від 39,70 до 41,10 гривень, а по євро - від 42,20 до 44,25 гривень.

Вас також можуть зацікавити новини: