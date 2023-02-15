Кошти будуть спрямовані, в тому числі, на реставрацію Києво-Печерської Лаври та відновлення об'єктів історичного центру Чернігова.

Україна через ЮНЕСКО отримає від Японії 10 млн дол. на реставрацію об'єктів культури, психологічну допомогу дітям та підтримку журналістів.

Про це в Facebook повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

За її словами, уряд Японії виділив фінансову допомогу на реалізацію проекту "Підтримка України у сфері культури та освіти через ЮНЕСКО". Проект складається з трьох компонентів.

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Перший - це реагування на надзвичайні ситуації щодо об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та культурних цінностей, оцінка збитку та захист.

"Бюджет - орієнтовно 4 млн дол. США. Очікується, що кошти будуть спрямовані на продовження реставраційних робіт Києво-Печерської Лаври як частини об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, а також відновлення історичного центру Чернігова, два собори якого внесені до попереднього списку ЮНЕСКО", - повідомила Джапарова.

Другий компонент проекту - ментальне здоров'я та психологічна допомога.

"Бюджет - орієнтовно 3,4 млн дол. США. Проект спрямований на зменшення негативних наслідків для психічного здоров'я школярів і надання їм психологічної та психосоціальної підтримки", - пояснила заступник міністра.

Третій компонент - підтримка журналістів. Бюджет - орієнтовно 1 млн.дол. Реалізація проекту має на меті сприяти безпеці журналістів в умовах війни.

Війна в Україні та позиція Японії

Після вторгнення Росії в Україну Японія ввела санкції проти агресора. Санкції були спрямовані на олігархів, оборонний і фінансовий сектори Росії.

25 березня Японія вдарила по РФ новими санкціями. Японія заборонила експорт продукції 81 російської компанії. Також Японія розширила експортні санкції щодо Росії, заборонивши вивезення в РФ предметів розкоші.

16 січня Кабінет міністрів ухвалив рішення про підписання Угоди про відстрочку платежів з погашення та обслуговування кредитів, залучених в рамках співпраці з урядом Японії. Угода передбачає перенесення виконання боргових зобов'язань у розмірі близько 50 млн доларів США (8 млрд ієн) за позиками, залученими в рамках чотирьох кредитних угод, на 2027-2031 роки.

З 1 січня 2023 року японські страхові компанії припинили страхувати військові ризики в територіальних водах Росії та України.

Вважалося, що таке рішення могло викликати перебої з поставками російського палива до Японії. Однак у Токіо підкреслили, що така санкція є важливим заходом для забезпечення енергетичної безпеки держави.

27 січня Японія заявила про розширення санкцій проти агресора і заморозила активи 22 осіб і трьох організацій з Росії.

Також 1 лютого країна підтримала Київ і виділила 170 мільйонів доларів на відновлення України.

6 лютого 2023 року Японія встановила стелю цін на російську нафту.

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