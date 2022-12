З 1 січня 2023 року японські страхові компанії припинять страхувати військові ризики в територіальних водах Росії та України.

Покупці російського скрапленого природного газу в Японії можуть залишитися без товару. Це пов'язано з тим, що страхові компанії країни відмовляються покривати ризики з транспортування газу через війну Росії проти України.

Як повідомляє Bloomberg, вже з 1 січня 2023 року японські страхові компанії припинять страхувати військові ризики в територіальних водах Росії та України. Таке рішення прийняли в Tokio Marine Holdings Inc., Sompo Holdings Inc. та MS & AD Insurance Group Holdings Inc.

Очікується, що таке рішення страховиків вплине на маршрути суден, у тому числі через Чорне та Азовське моря, а також у водах біля сходу Росії. Експерти вважають, що подальші перебої з поставками палива створять додаткові труднощі для Японії.

"Будь-які подальші перебої в постачанні палива посилять труднощі для бідної на ресурси Японії, яка в значній мірі покладається на імпорт, особливо з Сахаліну. Токіо неодноразово підкреслював важливість Сахаліну-2 для підтримки енергетичної безпеки країни, особливо в міру зростання попиту на опалювальні ресурси в зимові місяці", – йдеться в матеріалі.

У зв'язку з цим Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., підрозділ Tokio Marine і одна зі страхових компаній, почала переговори з перестраховиками про відновлення андеррайтингу і отримала позитивні відгуки.

Експорт газу з Росії

Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року, на країну-агресора продовжують накладати санкції. Вони торкнулися і одного з головних джерел прибутку в економіці РФ – нафтогазового ринку.

Так, міністри енергетики країн Європейського союзу домовилися про встановлення граничної ціни на газ. Вона складе €180 за мегават-годину (МВт/год). Угоди вдалося досягти після тижневих переговорів.

Крім того, на десятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну Монголія намагається "диверсифікувати" газовий сектор, щоб піти від залежності від російського сусіда. Монголія розраховує на такі країни, як Австралія, для зміцнення двостороннього та багатостороннього співробітництва.

