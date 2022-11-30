На монеті номіналом у 2 євро є слова "Слава Україні" та зображено дівчину, птаха та колос пшениці.

Банк Естонії запустив в обіг через банки та торгові точки 2 мільйони монет номіналом 2 євро зі спеціальним дизайном, присвяченим Україні та свободі.

Як повідомила прес-служба Банку Естонії, монету також можна купити з благодійною метою як пам'ятний продукт, оскільки кошти від продажу підуть на підтримку української боротьби за свободу.

"Монета в 2 євро, присвячена Україні, з сьогоднішнього дня почне надходити через магазини в Естонії та інших країнах Європи. Ця монета нагадує людям, що свобода є найвищою цінністю, і вона дається дуже дорогою ціною. Україна зараз веде війну ціною життів власного народу за спільні цінності європейського культурного простору, і ми маємо продовжувати підтримувати їх у цьому", – сказав голова Банку Естонії Мадіс Мюллер.

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Він додав, що Банк Естонії швидко ухвалив рішення випустити монету саме цього року, насамперед для фінансової підтримки Національного банку України.

На монеті номіналом у 2 євро "Україна та свобода" є слова "Слава Україні" та зображено дівчину як символ ніжності, яка захищає птаха в руці, а також колос пшениці. Дизайн монети розробила молода біженка з Харкова Дар'я Тітова, яка навчається в Естонській академії мистецтв.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк ввів у обіг набір із трьох пам’ятних монет "Державні символи України" - "Наш герб", "Наш стяг", "Наш гімн".

У липні введено в обіг пам'ятну монету, присвячену війні з РФ"В єдності - сила".

Також на початку жовтня в Україні з'явилася пам'ятна монета "Сили тероборони ЗСУ".

Кілька днів тому стало відомо, що Нацбанк вводить в обіг монету до 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди.

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