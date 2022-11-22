Срібна монета "Сад божественних пісень" номіналом 20 гривень випущена тиражем 2 тис.500 штук.

Національний банк України вводить в обіг монета "Сад божественних пісень", присвячену видатному українському філософу і письменнику Григорію Сковороді.

Про це повідомила прес-служба регулятора, зазначивши, що срібна монета "Сад божественних пісень" номіналом 20 гривень випущена тиражем 2 тис.500 штук.

"Пам'ятна монета присвячена 300-річчю від дня народження українського філософа, поета, педагога, вихованця Києво-Могилянської академії – Григорія Савича Сковороди. Григорій Сковорода належить до найяскравіших постатей в українській філософії та літературі", - йдеться у повідомленні.

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На аверсі монети розміщено малий Державний Герб України, ліворуч від якого написи: УКРАЇНА та рік карбування монети 2022; праворуч – номінал 20 та графічний символ гривні; основна композиція аверсу – символічний стилізований фонтан, який є алегорією Бога, який наповнює водою різні посудини, метафори людини та людської душі.

На реверсі монети зображена метафорична художньо-образна композиція: під деревцем вишні – юнак, який грає на сопілці, поруч – розкрита книга, символічний світ Г.Сковороди; навколо – дзеркальні символічні фігури, які намагаються схопити філософа, і напис півколом – "Світ ловив мене і не зловив".

Війна в Україні та нові монети:

У квітні 2022 року Білий дім присвятив монету президенту України Володимиру Зеленському.

5 травня Естонія заявила про те, що випустить монету "Слава Україні".

10 травня 2022 року в США випустили пам'ятні монети з українською символікою.

6 липня 2022 року Білий дім випустив колекційну монету на честь захисників зміїного острова.

11 липня НБУ випустив нові монети, присвячені війні з Росією.

25 липня НБУ запустив в обіг пам'ятні монети серії "Збройні Сили України".

21 листопада Національний банк України презентував пам'ятну медаль "Місто героїв – Харків".

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