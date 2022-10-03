Монета номіналом 10 гривень буде випущена тиражем 10 мільйонів штук.

Національний банк України з сьогоднішнього дня вводить в обіг пам'ятну монету "Сили територіальної оборони Збройних сил України".

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

Монета номіналом 10 гривень буде випущена тиражем 10 мільйонів штук.

Відео дня

На аверсі зображено: угорі – малий Державний Герб України, у центрі, в обрамленні давньоруського орнаменту написи: УКРАЇНА/10/ГРИВЕНЬ, на тлі орнаменту: рік карбування монети – 2022 та логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.

На реверсі розміщено дві стилізовані фігури військовослужбовців, ліворуч від яких – логотип Сил територіальної оборони ЗСУ; по колу написи: "Готові до спротиву", "Сили територіальної оборони ЗСУ"

День територіальної оборони України

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня в Україні відзначили День Сил тероборони. У День територіальної оборони України глава держави зустрівся з військовослужбовцями Сил територіальної оборони ЗСУ та вручив їм державні нагороди.

Глава держави підкреслив, що сили ТрО у війні за незалежність нашої країни демонструють всенародний характер українського опору.

Пам'ятні монети, присвячені ЗСУ

11 липня Національний банк України ввів в обіг пам'ятні монети "В єдності - сила", присвячені всенародному єднанню українського народу в боротьбі проти російського агресора та міжнародній підтримці, яку Україні надає весь світ.

25 липня Національний банк України вирішив використовувати пам'ятні монети спеціальних випусків серії "Збройні сили України" номіналом 10 гривень під час готівкових розрахунків як обігові монети.

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