Кожна пам'ятна монета має номінал 5 гривень, виготовлена з нейзильберу та прикрашена кольоровим друком.

Національний банк ввів в обіг набір з трьох пам'ятних монет "Державні символи України" - "Наш герб", "Наш прапор", "Наш гімн".

Як повідомляє прес-служба кожна пам'ятна монета має номінал 5 гривень, виготовлена з нейзильберу і прикрашена кольоровим друком.

"Національний банк представляє одне із сучасних втілень символів української ідентичності, виконане художниками нумізматики. В обіг введено набір з трьох пам'ятних монет "Державні символи України". Він присвячений головним атрибутам держави, символам України - Державному Гербу України, Державному прапору України та Державному Гімну України", - йдеться у повідомленні.

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Тираж набору в сувенірній упаковці - до 100 000 штук (у тому числі 35 000 штук – у 2022 році).

Війна в Україні та нові монети:

У квітні 2022 року Білий дім присвятив монету президенту України Володимиру Зеленському.

5 травня Естонія заявила про те, що випустить монету "Слава Україні".

10 травня 2022 року в США випустили пам'ятні монети з українською символікою.

6 липня 2022 року Білий дім випустив колекційну монету на честь захисників зміїного острова.

11 липня НБУ випустив нові монети, присвячені війні з Росією.

25 липня НБУ запустив в обіг пам'ятні монети серії "Збройні Сили України".

21 листопада Національний банк України презентував пам'ятну медаль"Місто героїв – Харків".

22 листопада 2022 року Нацбанк повідомив про те, що вводить в обіг монету "Сад божественних пісень", присвячену видатному українському філософу і письменнику Григорію Сковороді.

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