Реєстрацію на платформі єДопомога на програму грошової допомоги спільно від ЮНІСЕФ було призупинено 14 серпня о 23:00.

На шостому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну міжнародна організація ЮНІСЕФ офіційно заявила про припинення прийому заявок на отримання допомоги ВПО.

Про це йдеться в заяві ЮНІСЕФ.

Реєстрація на платформі єДопомога на програму грошової допомоги спільно від ЮНІСЕФ призупинена о 23:00 14 серпня.

"Це необхідно для обробки заявок і виплати сім'ям, які відповідають критеріям програми, подали заявки після 15 червня і ще не отримали допомогу", — зазначили в організації.

В організації зазначили, що будуть оброблені заявки, подані до 23:00 14 серпня 2022 року.

Також в організації нагадали, що всі вже прийняті заявки пройдуть двоетапну перевірку:

1. Технічний відбір, тобто перевірку, правильності внесення даних. Якщо все оформлено правильно, заявник отримає SMS з підтвердженням.

2. Далі відібрані заявки перевіряють на відповідність критеріям програми. Якщо сім'я відповідає критеріям програми, буде нарахована допомога на вказаний у заявці рахунок.

В ЮНІСЕФ зазначили, що інформація про подальшу реєстрацію буде доступна пізніше.

Допомога під час війни:

3 березня 2022 року стало відомо про те, що ЮНІСЕФ запускає програму грошової допомоги постраждалим через війну сім'ям.

Станом на 10 серпня допомогу отримали понад 112000 сімей, які виховують 331000 дітей, у тому числі 33000 дітей з інвалідністю.

Загальна кількість сімей, яким буде надана допомога в рамках програми грошової допомоги, становить близько 265 тисяч.

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