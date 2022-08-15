На шостому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну міжнародна організація ЮНІСЕФ офіційно заявила про припинення прийому заявок на отримання допомоги ВПО.
Про це йдеться в заяві ЮНІСЕФ.
Реєстрація на платформі єДопомога на програму грошової допомоги спільно від ЮНІСЕФ призупинена о 23:00 14 серпня.
"Це необхідно для обробки заявок і виплати сім'ям, які відповідають критеріям програми, подали заявки після 15 червня і ще не отримали допомогу", — зазначили в організації.
В організації зазначили, що будуть оброблені заявки, подані до 23:00 14 серпня 2022 року.
Також в організації нагадали, що всі вже прийняті заявки пройдуть двоетапну перевірку:
1. Технічний відбір, тобто перевірку, правильності внесення даних. Якщо все оформлено правильно, заявник отримає SMS з підтвердженням.
2. Далі відібрані заявки перевіряють на відповідність критеріям програми. Якщо сім'я відповідає критеріям програми, буде нарахована допомога на вказаний у заявці рахунок.
В ЮНІСЕФ зазначили, що інформація про подальшу реєстрацію буде доступна пізніше.
Допомога під час війни:
3 березня 2022 року стало відомо про те, що ЮНІСЕФ запускає програму грошової допомоги постраждалим через війну сім'ям.
Станом на 10 серпня допомогу отримали понад 112000 сімей, які виховують 331000 дітей, у тому числі 33000 дітей з інвалідністю.
Загальна кількість сімей, яким буде надана допомога в рамках програми грошової допомоги, становить близько 265 тисяч.
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