Для отримання допомоги людина повинна прийти до органу соцзахисту населення та написати заяву.

Внутрішньо переміщені особи, які подавали заяви через "Дію" до 30 квітня, але не отримали допомогу, зможуть додаткового звернутися із заявою до органу соцзахисту населення та отримати виплату.

Як повідомила прес-служба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, відповідне рішення прийнято на засіданні уряду.

"Для отримання допомоги людина повинна прийти до органу соцзахисту населення та написати заяву. Також треба додатково подати інформацію, збережену на носіях, що підтверджує факт подання заяви через застосунок "Дія", - йдеться у повідомленні.

Допомога призначається протягом 10 робочих днів з надходження заяви. Це можна зробити до 1 жовтня 2022 року.

Як повідомляв УНІАН, через початок повномасштабної війни мільйони українців стали вимушеними переселенцями. Щоб допомогти людям у важкій ситуації, держава здійснює виплати ВПО. Грошова допомога становить 2000 гривень для здорових дорослих людей, та 3000 гривень на кожну дитину або дорослого з інвалідністю.

Члени сімей ветеранів бойових дій, які мають свій бізнес та статус ВПО, можуть отримати мікрогрант у 20 тисяч гривень для фінансування бізнесу.

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