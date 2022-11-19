Данило Гетманцев зазначила, що українська економіка несе колосальні збитки

Україну очікує подальше падіння валового внутрішнього продукту. Тільки російська атака на міста України 15 Листопада завдала близько мільярда доларів збитків.

За словами голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, українська економіка зазнає колосальних збитків через російські атаки. При цьому він вказав, що останній удар завдав мільярд доларів прямого збитку.

"Якщо ми говоримо в цифрах ВВП, то Міністерство економіки вже скоригувало свій макропрогноз у бік збільшення падіння ВВП до 39% у жовтні. Тобто внаслідок атак у жовтні, відповідно у листопаді атаки не зменшилися, а збільшилися. Тому падіння триватиме", - зазначив Гетманцев в ефірі національного телемарафону.

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15 листопада російські окупанти завдали по території України масований ракетний удар. За словами представника Командування Повітряних сил Юрія Гната, по Україні випустили близько 100 ракет.

При цьому 17 листопада стало відомо, що Росія намагається зупинити українські АЕС.

У свою чергу президент Володимир Зеленський розповів, що 10 мільйонів українців залишилися без світла через атак росіян.

Варто зазначити, що постійні атаки Росії негативно впливають на економіку України. За словами міністр економіки Юлії Свириденко, ВВП у 2022 році може впасти нижче раніше прогнозованого рівня

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