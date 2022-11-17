Влада робить усе, щоб нормалізувати постачання електроенергії.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що наразі 10 млн українських громадян не мають енергопостачання у домівках через пошкодження енергомережі після російських ракетних ударів.

"Увесь день триває триває ліквідація наслідків чергової ракетної атаки проти України. Аварійні відключення світла на додачу до планових стабілізаційних. Станом на цей час понад 10 млн українців без електрики", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні до українців.

Президент зазначив, що найбільше відключень у Вінницькій, Одеській, Сумській областях і місті Києві.

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"Ми робимо усе, щоб нормалізувати постачання", - зазначив глава держави.

Також за словами президента, в результаті ворожого ракетного удару у Дніпрі поранено десятки людей.

"Усім надається допомога", - наголосив Зеленський.

Зазнанало нападу ворога і Запопіжжя. Президент повідомив, що там триває розбір завалів житлового будинку, який минулої ночі був знищений російським обстрілом.

"У переліку загиблих 7 людей. На жаль, це число може збільшитись", - підкреслив він.

Глава держави додав, що лише за першу половину сьогоднішнього дня українським силам оборони вдалося збити шість російських крилатих ракет та п'ять ударних дронів Shahed.

"На жаль, не всі, що були запущені терористами", - додав Зеленський.

Російські удари по енергосистемі України

15 листопада Росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні.

У Києві збили 4 ворожі ракети, водночас зафіксовано влучання у три житлові будинки в Печерському районі Києва.

Також відомо про влучання в об'єкти інфраструктури у багатьох областях країни.

Через масовану ракетну атаку за розпорядженням НЕК "Укренерго" енергетики розпочали екстрені відключення світла по всій Україні.

Сьогодні, 17 листопада, під час останньої повітряної тривоги ворог запустив по Україні щонайменше 18 крилатих ракет. Зокрема, бив по об’єктах газовидобувної галузі та оборонних підприємствах на Дніпропетровщині.