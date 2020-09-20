Вижити в карантин. Як малий бізнес долає коронакризу

Економіка всього світу потерпає від коронавірусної кризи, а малий бізнес просто розорився. Якщо ти маленький бізнесмен, то твоє карантинне півріччя - це перехід через прірву по мотузці. І ця мотузка горить! Тож в Україні табличка «зачинено» може з’явитися навіть на ще вчора успішному маленькому підприємстві. Втім, є ті, хто не втратив надії. Як їм це вдалося?

20 березня 2020 року. Київ. Другий тиждень карантину. Дмитро Логгінов з партнерами відкрили піцерію за тиждень до тотального локдауну! Після введення тотальних карантинних обмежень по всій країні, поки інші власники кафе тимчасово зачинялися, ці стартапери миттєво переорієнтувалися на доставку. Тоді власник бізнесу Дмитро ще не думав про необхідність державної допомоги таким, як він. «На мій погляд, краща допомога – це невтручання держави», - переконував хлопець ТСН.Тиждень.

Весняні обіцянки від держави загубилися в портфелях чиновників і так і не стали реальністю. Замість одноразових миттєвих виплат всім, хто зачинився, як в європейських країнах, в Україні, попри повний абсурд таких дій, вводили нові побори.

Хочеш знижку на оренду від власника офісу - мусиш за кілька тисяч гривень купити у держави спеціальну довідку, в якій написано, що ти дійсно зачинився через карантин.

Втім, піцерія Дмитра вижила. І не тільки вижила, а й виросла на вулицю – партнери збудували літній майданчик і почали приймати гостей. Та, попри оптимізм, Діма зрозумів: без системної та простої допомоги держави витримати ще одну хвилю локдауну навряд чи вдасться.

«Говорять про сотні мільйонів, які комусь видали. Але як їх отримати, ніхто не може зрозуміти. Серед моїх знайомих немає жодної людини, яка отримала б цей кредит. Жодної! А допомога потрібна, вкрай потрібна. І вона повинна бути максимально простою. Щоб у два-три кліки», - каже Дмитро Логгінов.

Бюрократія в Україні така жахлива, що обіцяні кредити для підтримки бізнесу наразі змогли оформити лише 10% підприємців. При цьому, кожному четвертому малому бізнесмену в допомозі відмовили. За час карантину назавжди зачинилися близько третини ресторанів та барів, кожен п’ятий малий бізнес сильно постраждав чи просто загинув.

А ось бізнес Владислава Савченка почався там, де в інших закінчувався. Ідея проста – клієнт, замість витрат часу та нервів в дорожніх корках та магазинних чергах, замовляє все необхідне в інтернет-супермаркеті. І головна фішка - замовлення привозять через півтори години!

Сьогодні експерти заявляють: великі торгові мережі чи не єдині, хто зміг виграти в умовах карантину. «В період карантину мікробізнес отримав надзвичайні збитки, а великий бізнес – додаткові прибутки. В той час, коли було закрито мікропідприємництво, великі мережі рітейлерів перетягли їх заробіток собі», - розповідає ТСН.Тижню економіст Сергій Доротич.

Але Владислав задоволений - його бізнес набирає обертів! З чотирьох сотень найменувань продуктів на початку карантину інтернет-супермаркет виріс до трьох тисяч. А інвестиції в десять мільйонів бізнесмен планує повернути вже через рік. «Карантин та криза – це час можливостей. Ми зробили неможливе. Ми сформували бізнес за 14 днів. Він працює досі, розвивається, зараз ми поглинаємо конкурента, який займається тією ж справою», - розповідає Владислав Савченко.

Бізнесмен Дмитро Федченко розповідає, що в його компанії на 2020 рік і так була стратегія повного переходу в онлайн. «Тому ми відмовились від офісу і від офлайну буквально за місяць до початку карантину», - каже він.

Мова йде про таку суто тактильну річ, як купівля меблів. Красиві столи та шафи роблять не ви Китаї, а під Києвом, і збирають прямо у замовників вдома. Попри це, стратегія компанії переходу в онлайн виявилася правильною.

«Люди різко зрозуміли, що вдома їм просто немає, де працювати. Вдома у них немає столу. Тому дуже великий попит ми отримали на хоум-офіс. Під час карантину ми продали близько 200 столів», - розповідає Дмитро Федченко.

Врешті, в його компанії, яка починалася з двох працівників та двох тисяч гривень інвестицій, зараз працює двадцять чотири співробітники.

Втім, це – нетипова ситуація. В цьому році кожен п’ятий малий бізнес сильно постраждав чи просто загинув. Це не дуже помітно, але зачинити ФОП під час карантину ще важче, ніж отримати рятівний кредит. Щоб не платити податки, мертвим підприємствам в інтернеті пропонують послугу - миттєве закриття ФОП за 15 тисяч гривень!

«В Україні дуже серйозна частка тіньового безробіття. Люди, які залишились без роботи, але не ставали на облік», - розповідає керівник секретаріату Ради підприємців при Кабміні Андрій Забловський.

Осінь може стати початком хвилі нових розорень для власників малого бізнесу. Причиною можуть стати касові апарати - їх з 1 жовтня почнуть поступово запроваджувати для фізичних осіб-підприємців. Витрати на цей апарат та бухгалтера можуть сягнути 80 тисяч гривень на рік. Тож не дивно, що дешевшою альтернативою для багатьох ФОПів може стати робота в тіні. Втім, замість податків та касових апаратів доведеться платити хабарі.

Знайти роботу тим, чий бізнес остаточно помер, восени буде важче - вакансій вже на третину менше, а вимоги до кандидатів стають все жорсткішими.

Станіслав Ясинський, Андрій Вєтошкін, Андрій Марченко

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