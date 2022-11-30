Уповільнення інфляції зафіксовано вперше з липня 2020 року.

На десятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну інфляція в Єврозоні сповільнилася до 10%.

Як повідомляє Bloomberg з посиланням на дані Євростату, уповільнення інфляції в Єврозоні зафіксовано в листопаді в порівнянні з листопадом минулого року. Сам факт уповільнення інфляції зафіксований вперше з липня 2020 року.

Уповільнення інфляції відбулося завдяки більш повільному зростанню цін на енергію і послуги. Стимулюючим інфляцію фактором залишається зростання цін на продукти харчування.

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Як зазначаться в матеріалі, нові дані про інфляцію змусять Європейський центральний банк переглянути намір підвищити облікову ставку на 75 базисних пунктів на наступному засіданні 15 грудня.

Війна в Україні та інфляція в єврозоні:

У відповідь на російську агресію в Україні 8 березня Білий дім заборонив весь імпорт російської нафти, газу та енергоносіїв у США. Байден попередив, що цей крок вплине на американських споживачів.

Крім американців, через агресію Росії проти України відчутне зростання вартості життя відчувають і європейці. У Єврозоні зростання цін у травні склало 8,1%.

Зокрема, в Німеччині з 1 березня за 6 днів ціни на бензин зросли на 28%.

У березні 2022 року показник щорічної інфляції в США досяг рекордних з 1982 року 7,9%. Найбільше зростання відбулося в категоріях: бензин, житло та продукти харчування. Індекс цін на бензин зріс на 6,6%, індекс цін на їжу - на 1%, а на житло - на 1,4%.

1 серпня 2022 року в єврозоні рівень інфляції досяг рекордного рівня.

Прогнозувалося, що індекс зростання споживчих цін в єврозоні у серпні 2022 року по відношенню до серпня 2021 року може скласти рекордні 9,1%.

16 вересня 2022 року інфляція в єврозоні злетіла до історичного максимуму.

У жовтні рівень інфляції в єврозоні досяг історичного рекорду в 10,6%.

Інфляція в листопаді також сповільнилася в деяких країнах єврозони: Німеччині, Італії, Іспанії та Нідерландах. У Франції показник інфляції не змінився.

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