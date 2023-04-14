Xiaomi - популярний виробник смартфонів, фітнес-браслетів, інших гаджетів й техніки.

Китайська компанія Xiaomi не згодна з рішенням українського Національного агентства із запобігання корупції (НАЗК) внести її до переліку міжнародних спонсорів війни.

Про це йдеться в заяві "Сяомі" на офіційному сайті та в її соцмережах. Компанія стверджує, що не підтримує жодних воєнний дій.

"Ми категорично відкидаємо звинувачення НАЗК щодо того, що ми є "міжнародним спонсором війни". Ми не підтримуємо жодні воєнні дії. Ми повністю підтримуємо мир у всьому світі", - кажуть в Xiaomi.

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Xiaomi зазначає, що випускає та продає електроніку виключно для цивільного та комерційного використання.

Список компаній-спонсорів війни

13 квітня 2023 року НАЗК внесло китайську корпорацію Xiaomi Corporation до переліку міжнародних спонсорів війни. Причиною стало те, що компанія не просто продовжила свою роботу у РФ після повномасштабного вторгнення, але досі залишається лідером з продажу смартфонів у Росії.

Раніше НАЗК внесло австрійську банківську групу Raiffeisen Bank International в список міжнародних спонсорів війни. Банк не тільки продовжив працювати в Росії, але й офіційно визнав так звані "ДНР" і "ЛНР".

Також до переліку спонсорів війни потрапили компанії Yves Rocher і Auchan Holding.

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