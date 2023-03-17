Як наголосили у НАЗК, внесення до переліку міжнародних спонсорів війни є потужним репутаційним інструментом.

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло французьку компанію Yves Rocher до переліку міжнародних спонсорів війни.

Як повідомило НАЗК у Telegram, Yves Rocher від початку повномасштабного вторгнення відмовилася бойкотувати РФ, оскільки жодних заяв від компанії про скорочення своєї діяльності у Росії не було.

Більше того, у 2022 р. російський філіал компанії "Ив Роше Восток" заплатила податків бюджету держави-агресора на суму близько 6 млн дол. США, тим самим профінансувавши вбивства українців руками окупантів.

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Як наголосили у НАЗК, внесення до переліку міжнародних спонсорів війни є потужним репутаційним інструментом.

"Усі включені до переліку міжнародних спонсорів війни компанії вносяться до бази даних World-Check — бази даних осіб і організацій із підвищеним ризиком, яка використовується в усьому світі для виявлення та управління фінансовими, регуляторними та репутаційними ризиками. Внесення до цієї бази вже допомагає захищати фінансовий сектор від спонсорів російської війни, оскільки усі світові компанії бачать, що з такими компаніями співпрацювати небезпечно та ризиковано", - йдеться у повідомленні.

Компанії, які працюють у Росії - деталі

За даними радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка, станом на початок лютого лише 9% із майже 1,5 тисячі світових компаній вийшли з ринку Росії. Серед західних компаній, які залишилися працювати в Росії, найбільшу частку становлять німецькі (19,5%), 12,4% – американські, 7% – японські.

23 лютого НАЗК внесло французьку корпорацію Auchan Holding у перелік міжнародних спонсорів війни.

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