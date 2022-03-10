Поставки зменшені через обвал рубля та західні санкції.

Китайські виробники смартфонів Xiaomi, Oppo і Huawei скоротили свої поставки в Росію вдвічі.

Про це повідомляє Financial Times. Поставки зменшені через обвал рубля і західні санкції.

На китайські бренди припадає 60% російського ринку смартфонів.

Як стверджує видання, щоб уникнути збитків потрібно щодня встановлювати нову ціну на продукцію.

Російсько-китайська торгівля торік досягла рекордного рівня $146 млрд, при цьому на Китай припадало близько 14% російського імпорту, включаючи майже всі електронні товари.

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