Виділені 1,7 млн доларів використовують для перевезення медичних витратних матеріалів в Україну.

Японський уряд екстрено виділив 1,7 млн доларів на перевезення гуманітарних вантажів в Україну.

Про це повідомляє NHK.

Грант був виділений на тлі закликів про збільшення гуманітарної допомоги українцям. Виділені кошти покриють транспортні витрати благодійних організацій.

Виділені 1,7 млн доларів використовують для перевезення медичних витратних матеріалів в Україну.

Японія також підтвердила намір продовжити співпрацю з іншими країнами щодо підтримки українського народу на глобальному рівні.

Японія та її допомога Україні:

Уряд Японії ввів нові санкції щодо Російської Федерації. У списку санкцій опинилися понад 130 осіб і 70 компаній.

Крім того, уряд Японії надасть Україні кредит у розмірі 100 млн доларів, а також грантову допомогу у 2,3 млн доларів.

Як розповів керівник офісу президента України Андрій Єрмак, Японія забороняє експорт в Росію високотехнологічних товарів.

18 травня 2022 року Японія заявила про те, що буде допомагати знайти роботу українським біженцям. Послугами займеться Державне бюро з працевлаштування Hello Work.

28 травня з'явилася інформація про те, що в Японії будуть заохочувати підприємців за працевлаштування українців.

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