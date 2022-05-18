Послугами займеться Державне бюро з працевлаштування Hello Work.

Міністерство соціального забезпечення Японії заявляє, що починаючи з цього тижня в Токіо та Осаці будуть пропонуватися спеціалізовані послуги з працевлаштування для людей, евакуйованих з України.

Про це пише Japan Today.

За повідомленням міністерства, українці, які втекли до Японії після вторгнення Росії, матимуть доступ до безкоштовних консультацій з пошуку роботи та вимог для отримання посвідки на проживання.

Послуги надаватимуться державними бюро з працевлаштування Hello Work з україномовною підтримкою за попереднім запитом. Допомога доступна й тим, хто живе за межами двох зазначених міст.

Як повідомляв УНІАН, раніше уряд Японії увів нові санкції щодо Російської Федерації. У списку санкцій опинилися понад 130 осіб і 70 компаній.

Крім того, уряд Японії надасть Україні кредит у розмірі 100 млн доларів, а також грантову допомогу у 2,3 млн доларів.

Як розповів керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, Японія забороняє експорт в Росію високотехнологічних товарів.

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