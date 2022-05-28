Підприємства, які братимуть на роботу українців, зможуть отримувати грошову винагороду.

В Японії вирішили допомогти українцям, які врятувалися від війни й "руського мира". Підприємствам, які працевлаштують громадян України, платитимуть грошову винагороду. За кожного взятого на роботу українця Японія платитиме до 600 тисяч ієн (майже 140 тисяч гривень).

Про це повідомляє Japan Today.

Японське Міністерство праці вже заявило, що компанії, які наймають українців, отримають право на отримання грантів. Програма грошової винагороди за працевлаштування евакуйованих громадян України буде реалізована вже в понеділок, 30 травня.

"Евакуйовані українці віком до 65 років будуть включені в систему заохочувальних грантів, що охоплює працевлаштування літніх людей, інвалідів та матерів-одиначок. Гранти, дійсні протягом року, складуть 600 000 ієн для малого і середнього бізнесу і 500 000 ієн для великих компаній", - повідомляє видання.

Крім цього, гранти зможуть отримувати і підприємства, які найматимуть українців на короткочасний термін. Деякі фірми працевлаштовують переселенців на три місяці. Так вони допомагають людям, які не можуть знайти стабільну роботу. За таке працевлаштування Японія платитиме 120 тисяч ієн на одного працівника (близько 28 тисяч гривень).

За попередніми даними, які в п'ятницю повідомило Агентство імміграційної служби Японії, станом на 25 травня до Японії прибули 1 тисяча 55 українців, які рятуються від війни. З цього числа 647 українцям від 18 до 60 років, а 752 людини мають візу "для певних видів діяльності", яка дозволяє їм працювати до року.

Ще 211 українців отримали короткострокові візи на проживання. Такі візи дозволяють їм залишатися в Японії протягом 90 днів після прибуття, згодом вони можуть бути перетворені в річні візи для певних видів діяльності.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Японія буде допомагати знайти роботу українським біженцям. Послугами займеться Державне бюро з працевлаштування Hello Work.

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