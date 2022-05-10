Нові обмеження торкнуться понад 130 осіб та 70 компаній.

Уряд Японії ввело нові санкції щодо Російської Федерації. У списку санкцій опинилися понад 130 осіб та 70 компаній.

Про це повідомляє Reuters.

Так, під санкції Японії потрапили 133 людини, в тому числі прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін, заступник секретаря Ради Безпеки РФ Рашид Нургалієв, ватажки "ЛДНР", а також родичі бізнесмена Геннадія Тимченка.

Також японський уряд ввів ряд експортних обмежень. Санкції торкнуться компанії та організації, які пов'язані з оборонним сектором Росії, в тому числі "Алмаз-Антей" і Корпорація "Тактичне ракетне озброєння".

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня прем'єр-міністр Японії Кісіда Фуміо заявив, що уряд Японії надасть Україні позику в розмірі 300 млн доларів, а також направить розвідувальні дрони, протигази та інше захисне спорядження на випадок атаки із застосуванням хімічної зброї.

За словами політика, через війну в Україні Токіо перегляне Стратегію національної безпеки до кінця року і два інших ключових документів з нарощування своєї обороноздатності.

Крім того, Японія повернулася до жорсткої позиції щодо статусу Курильських островів. Вперше з 2003 року МЗС країни назвав цю територію незаконно окупованою Росією.

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