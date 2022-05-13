Мова йде про 3D-принтери, квантові комп'ютери та електронні мікроскопи.

Японія забороняє експорт до Росії високотехнологічних товарів.

Про це у Telegram-каналі повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Мова йде про 3D-принтери, квантові комп'ютери та електронні мікроскопи. Росія без технологій все більше нагадуватиме Радянський Союз", - написав він.

Єрмак зазначив, що санкції вже змушують РФ використовувати комп'ютерні чіпи з посудомийних машин і холодильників у деякій військовій техніці, про що пише WP.

Як повідомляв УНІАН, 8 травня відбувся віртуальний саміт лідерів країн "Великої сімки" (Німеччини, Великобританії, США, Канади, Франції, Італії і Японії), у якому взяв участь президент Володимир Зеленський.

За підсумками саміту країни "Великої сімки" ухвалили заяву, у якій лідери зобов'язалися продовжувати надавати Україні військову, оборонну і фінансову підтримку.

Також вони пообіцяли запровадити проти РФ нові санкції, зокрема проти представників фінансових еліт і їхніх членів родин, які підтримують режим Путіна у війні проти України.

10 травня повідомлялось, що Японія запровадила нові санкції проти РФ. Так, під обмеження потрапили 130 осіб, у тому числі прем'єр-міністр Росії, заступник секретаря радбезу РФ, ватажки "Л/ДНР" та інші. Також було розширено список підсанкційних компаній та організацій, пов'язаних з оборонним сектором.

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