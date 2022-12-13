Голова Офісу президента України Андрій Єрмак подякував партнерам за підтримку в скрутні часи.

Усі 27 країн Євросоюзу підтримали надання Україні допомоги в розмірі 18 млрд євро у 2023 році - по 1,5 млрд євро щомісяця.

"Протягом цього року Європейський Союз, країни-члени та його фінансові установи надали понад 19 мільярдів євро. Ми дивимося на наступний рік, і в мене є дуже хороші новини, тому що вчора ввечері вдалося домовитися про 18 мільярдів євро для України, по 1,5 млрд євро щомісяця – це постійний потік прямої бюджетної підтримки", - сказала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн в повідомленні на сайті ЄК.

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак подякував партнерам за підтримку в скрутні часи.

Відео дня

"Усі 27 країн Євросоюзу підтримали надання 18 млрд євро макрофінансової допомоги Україні. Важливий сигнал єдності", - написав він у Telegram.

Виділення грошей для України Євросоюзом

10 грудня Рада Євросоюзу досягла згоди щодо пакету фінансової допомоги для України на 2023 рік. Пропозицію Єврокомісії погодили через письмову процедуру і подадуть до Європарламенту на затвердження.

Раніше Угорщина заблокувала виділення Євросоюзом пакету макрофінансової допомоги для України на суму 18 млрд євро. Піля цього прем’єр Угорщини Віктор Орбан спробував переконати, що його країна не вдається до шантажу, хоч і заблокувала макрофінансову допомогу ЄС для України.

Згодом Угорщина зняла своє вето в обмін на певні привілегії.