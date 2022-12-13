Дана домовленість виглядає як перемога для Орбана, який місяцями домагався виділення цих коштів, блокуючи низку рішень ЄС.

Влада Угорщини змогла добитися від Євросоюзу розмороження частини призначених їй грошей, в обмін на зняття вето з 18 млрд євро допомоги для України.

Як повідомляє Politico, формально прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявляв, що його країна проти надання гршей від блоку. Тому Брюссель почав готувати "план Б", щоб Україна все одно могла отримати ці кошти без згоди Угорщини - через індивідуальні гарантії 26 країн-членів, замість загальноєвропейської. Цього хотіли уникнути, щоб не показувати розбіжностей у ЄС щодо підтримки України.

Нагадаємо, влада ЕС заблокувала виділення Угорщині 7,5 млрд євро з передбачених для неї європейських коштів через проблеми з верховенством права, а також "ковідних" 5,8 млрд євро на відновлення економіки. Через це Будапешт заблокував виділення 18 млрд евро макрофінансової допомоги для України.

Відео дня

У підсумку країни ЄС погодилися розблокувати 6,3 млрд коштів, а також затвердилиплан витрат коштів з "ковідного" фонду - 5,8 млрд євро для Угорщини. Втім, це затвердження відбулося з умовами - Угорщина виконає 27 реформ у сфері боротьби з корупцією і незалежністю судової системи.

Видання зазначає, що домовленість виглядає як перемога для Орбана, який місяцями домагався виділення цих коштів, блокуючи низку рішень ЄС.

Блокування Угорщиною виділення грошей для України

6 грудня Угорщина заблокувала виділення Євросоюзом пакету макрофінансової допомоги для України на суму 18 млрд євро. Піля цього прем’єр Угорщини Віктор Орбан спробував переконати, що його країна не вдається до шантажу, хоч і заблокувала макрофінансову допомогу ЄС для України.

Але вже 10 грудня Рада Євросоюзу досягла згоди щодо пакету фінансової допомоги для України на 2023 рік. Пропозицію Єврокомісії погодили через письмову процедуру і подадуть до Європарламенту на розгляд і затвердження.