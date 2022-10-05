Карти UnionPay не приймають в чеському KB Bank.

На восьмому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну європейські банки перестали приймати карти китайської платіжної системи UnionPay, випущені російськими банками.

Про це пишуть російські "Известия".

Так, карти UnionPay не приймають в чеському KB Bank. Також зафіксовані збої при обслуговуванні карт UnionPay банкоматами мережі JCC на Кіпрі.

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Болгарський DSK Bank з 26 жовтня перестане працювати з UnionPay. У Центрі підтримки банку повідомили, що поки переговори з UnionPay тривають, остаточне рішення не ухвалено.

"Російські клієнти також стикнулися з проблемами в Іспанії - місцева мережа банкоматів Euronet підтвердила, що відмовляє в обслуговуванні карт UnionPay, випущених російськими та білоруськими банками. У Euronet заявили, що карти, випущені деякими банками-емітентами, були заблоковані та не будуть прийматися через санкції", - йдеться в статті.

В Іспанії карти UnionPay не можна використовувати в банкоматах Kutxabank і ING.

Крім цього, зафіксовані випадки відмови приймати карти в іспанській мережі ATM Sabadell, але в банку заявили, що ще працюють з китайською платіжною системою.

Крім того, 3 жовтня банкомати у Фінляндії перестали обслуговувати карти UnionPay.

Війна в Україні та ситуація з російськими картами:

15 вересня 2022 року США та ЄС посилили тиск на Туреччину у зв'язку з тим, що російська платіжна система підключена до турецьких банків.

В ЄС побоюються, що банківський сектор Туреччини є лазівкою, яка дозволяє Росії обходити санкції.

До російської платіжної системи "Мир" підключені п'ять великих турецьких банків: Vakıfbank, Ziraat Bank, Iş Bank, DenizBank і Halkbank.

Два з них - приватний банк DenizBank, що належить ОАЕ, і контрольований державою Halkbank, під'єдналися до системи "Мир" вже після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Брюссель заявив про те, що готує делегацію, щоб безпосередньо висловити свою стурбованість турецьким офіційним особам.

За словами офіційних осіб, крім Туреччини, заходи проти потенційних лазівок для ухилення від санкцій націлені на Країни Кавказу, Центральної Азії та Перської затоки.

15 вересня з'явилося повідомлення, що приватні фінансові установи Iş Bankası та Denizbank відмовилися від роботи з картою "Мир". Вони під'єдналися до Російської платіжної системи вже після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

21 вересня з'явилася інформація, що банки Казахстану, В'єтнаму і Вірменії, які раніше приймали карти "Мир", також перестали працювати з російською платіжною системою.

Російські карти "Мир" ще приймають банки в Південній Кореї, Узбекистані, Білорусі, Киргизстані, Таджикистані, а також невизнаних Південної Осетії та Абхазії.

Фахівці попередили росіян, що закордонні банки відмовляються від співпраці з російською системою через санкції США. Росіян також закликали брати з собою в подорожі готівку.

28 вересня ще три банки Туреччини відмовилися від російської платіжної системи "Мир".

29 вересня 2022 року з'явилася інформація про те, що Туреччина знайшла для росіян альтернативу банківській системі "Мир".

5 жовтня Туреччина запропонувала РФ використовувати турецьку платіжну систему Troy, замість російської "Мир".

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