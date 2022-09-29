Росіяни зможуть використовувати спеціальну карту в ресторанах, магазинах та розважальних закладах.

Туреччина розробляє "квиткову карту" для російських туристів, яка має стати альтернативою системі "Мир".

Про це повідомляє Sabah.

"Туристичні організації працюють над формулою, схожою на квиткову карту, щоб розв'язати проблему без порушення санкцій. Відповідно, туристи з Росії при покупці турпакетів будуть платити за "квиток", як за карту", - пише видання.

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Як пише видання, росіяни зможуть використовувати цю карту в ресторанах, магазинах і розважальних закладах.

Війна в Україні та тиск на Туреччину:

15 вересня 2022 року США та ЄС посилили тиск на Туреччину у зв'язку з тим, що російська платіжна система підключена до турецьких банків.

В ЄС побоюються, що банківський сектор Туреччини є лазівкою, яка дозволяє Росії обходити санкції.

До російської платіжної системи світ підключені п'ять великих турецьких банків: Vakıfbank, Ziraat Bank, Iş Bank, DenizBank і Halkbank.

Два з них - приватний банк DenizBank, що належить ОАЕ, і контрольований державою Halkbank, під'єдналися до системи "Мир" вже після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Брюссель заявив про те, що готує делегацію, щоб безпосередньо висловити свою стурбованість турецьким офіційним особам.

За словами офіційних осіб, крім Туреччини, заходи проти потенційних лазівок для ухилення від санкцій націлені на Країни Кавказу, Центральної Азії та Перської затоки.

15 вересня з'явилося повідомлення, що приватні фінансові установи Iş Bankası та Denizbank відмовилися від роботи з картою "Мир". Вони під'єдналися до російської платіжної системи вже після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

21 вересня з'явилася інформація, що банки Казахстану, В'єтнаму і Вірменії, які раніше приймали карти "Мир", також перестали працювати з російською платіжною системою.

Російські карти "Мир" ще приймають банки в Південній Кореї, Узбекистані, Білорусі, Киргизстані, Таджикистані, а також невизнаних Південній Осетії та Абхазії.

Фахівці попередили росіян, що закордонні банки відмовляються від співпраці з російською системою через санкції США. Росіян також закликали брати з собою в подорожі готівку.

28 вересня ще три банки Туреччини відмовилися від російської платіжної системи"Мир".

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