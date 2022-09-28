Рішення прийняли після попередження Мінфіну США.

Турецькі банки продовжують відмовлятися від роботи з популярною російською платіжною системою. Три державні банки Туреччини більше не працюватимуть з картою "Мир".

Про це повідомив місцевий телеканал NTV.

Три турецьких державних банки відмовилися від роботи з платіжною системою "Мир" після попередження Мінфіну США про застосування санкцій. Назви банків не розголошуються.

Відео дня

Всього з картою "Мир" в Туреччині працювали п'ять банків, з них три банки - Ziraat Bank, Vakifbank і Halkbank - офіційно не заявляли про відмову працювати з картами "Мир".

Відмова від роботи з картами "Мир" - що відомо

15 вересня з'явилося повідомлення, що приватні фінансові установи Iş Bankası і Denizbank відмовилися від роботи з картою "Мир". Вони підключилися до Російської платіжної системи вже після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

21 вересня з'явилася інформція, що банки Казахстану, В'єтнаму і Вірменії, які раніше приймали карти "Мир", також перестали працювати з російською платіжною системою.

Російські карти "Мир" ще приймають банки в Південній Кореї, Узбекистані, Білорусі, Киргизстані, Таджикистані, а також невизнаних Південної Осетії і Абхазії.

Фахівці попередили росіян, що закордонні банки відмовляються від співпраці з російською системою через санкції США. Росіян також закликали брати з собою в подорожі готівку.

Вас також можуть зацікавити новини: