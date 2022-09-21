Країни світу продовжують відмовлятися обслуговувати російські карти "Мир" через побоювання санкцій з боку США.

Банки Казахстану, В'єтнаму та Вірменії, які раніше приймали картки "Мир", слідом за банками Туреччини перестали працювати з російською платіжною системою.

Про це пишуть російські ЗМІ.

Зокрема, співробітник в'єтнамського BIDV підкреслив, що організація як і раніше обслуговує карти VISA, Mastercard, Western Union, JCB, UnionPay, проте платіжна система "Мир" в переліку не вказана.

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У Народному банку Казахстану ("Халик банк") також повідомили, що більше не приймають російські карти. У кол-центрі банку пояснили, що це стосується і терміналів, і банкоматів. Разом з тим, банк в стандартному режимі все ще обслуговує карти "Мир" при оплаті покупок і послуг.

Крім того, 21 вересня обслуговування карт "Мир" також призупинила Вірменія. За даними ЗМІ країни, у власників карток не виходить перевести в готівку суми в банкоматах. У Центробанку Вірменії пояснили, що комерційні кредитні організації самостійно приймуть рішення на тлі повідомлень про санкції.

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня 2022 року турецькі банки Is Bankasi і DenizBank відмовилися обслуговувати карти "Мир" у своїх банкоматах і торгових точках. Рішення прийняли на тлі попереджень влади США про можливе введення санкцій проти організацій, що приймають нацкарту за межами країни.

Фахівці вже попередили росіян, що зарубіжні банки, які уклали раніше договори з оператором карт "Мир", здатні відмовитися від співпраці з російською системою через побоювання санкцій США. Росіян також закликали брати з собою в подорожі готівку.

Зазначимо, на даний момент російські платіжні картки "Мир" ще приймають банки в Південній Кореї, Узбекистані, Білорусі, Казахстані, Киргизстані, Таджикистані, а також невизнаних Південній Осетії і Абхазії.