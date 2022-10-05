Туреччина сподівається уникнути вторинних санкцій США для своїх банків, а російські туристи зможуть користуватися картами в Туреччині.

На восьмому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну Туреччина пропонує РФ використовувати турецьку платіжну систему Troy, замість російської "Мир".

Про це повідомляє турецьке видання Aydinlik.

Як пише видання, надавши росіянам для проведення оплат свою платіжну систему, Туреччина сподівається уникнути вторинних санкцій США для своїх банків, а російські туристи зможуть користуватися картами в Туреччині.

Відео дня

У разі, якщо банки країни-агресора погодяться працювати з картою Troy, то російські туристи зможуть використовувати ці карти в Туреччині.

Система Troy знаходяться під безпосереднім контролем Туреччини та зараз у США немає підстав для санкцій проти цієї системи.

Війна в Україні та тиск на Туреччину:

15 вересня 2022 року США та ЄС посилили тиск на Туреччину у зв'язку з тим, що російська платіжна система підключена до турецьких банків.

В ЄС побоюються, що банківський сектор Туреччини є лазівкою, яка дозволяє Росії обходити санкції.

До російської платіжної системи "Мир" підключені п'ять великих турецьких банків: Vakıfbank, Ziraat Bank, Iş Bank, DenizBank і Halkbank.

Два з них - приватний банк DenizBank, що належить ОАЕ, і контрольований державою Halkbank, під'єдналися до системи "Мир" вже після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Брюссель заявив про те, що готує делегацію, щоб безпосередньо висловити свою стурбованість турецьким офіційним особам.

За словами офіційних осіб, крім Туреччини, заходи проти потенційних лазівок для ухилення від санкцій націлені на Країни Кавказу, Центральної Азії та Перської затоки.

15 вересня з'явилося повідомлення, що приватні фінансові установи Iş Bankası та Denizbank відмовилися від роботи з картою "Мир". Вони під'єдналися до російської платіжної системи вже після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

21 вересня з'явилася інформація, що банки Казахстану, В'єтнаму і Вірменії, які раніше приймали карти "Мир", також перестали працювати з російською платіжною системою.

Російські карти "Мир" ще приймають банки в Південній Кореї, Узбекистані, Білорусі, Киргизстані, Таджикистані, а також невизнаних Південної Осетії та Абхазії.

Фахівці попередили росіян, що закордонні банки відмовляються від співпраці з російською системою через санкції США. Росіян також закликали брати з собою в подорожі готівку.

28 вересня ще три банки Туреччини відмовилися від російської платіжної системи "Мир".

29 вересня 2022 року з'явилася інформація про те, що Туреччина знайшла для росіян альтернативу банківській системі "Мир".

Вас також можуть зацікавити новини: