Падіння інфляції було меншим, ніж очікували економісти, які прогнозували зниження до 8,2%.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну та масових антиросійських санкцій, інфляція в Єврозоні у лютому знизилася до 8,5% в річному численні в порівнянні з 8,6% в січні.

Як повідомляє Financial Times, падіння інфляції було меншим, ніж очікували економісти, які прогнозували зниження до 8,2%.

За даними аналітиків, інфляція буде знижуватися повільніше, ніж очікувалося раніше, і ЄЦБ продовжить підвищувати ставки.

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"В ЄЦБ використовують ці дані, щоб закликати банк продовжити ряд підвищення ставок на 50 базисних пунктів до другого кварталу", — сказала Мелані Дебоно, економіст дослідницької групи Pantheon Macroeconomics.

Безробіття в Єврозоні залишилося на рівні 6,7%. Базова інфляція зросла до 5,6% порівняно з 5,3% у попередньому місяці. Центральні банки уважно стежать за цим показником, оскільки він не включає ціни на енергоносії та продукти харчування і дає більш чітке уявлення про фундаментальний тиск.

Президент ЄЦБ Крістін Лагард заявила, що хоча інфляція, ймовірно, "трохи" зросла в лютому, в березні вона знизиться "набагато більше" через базовий ефект порівняння з торішніми високими цінами на енергоносії.

Єврозона і війна в Україні

Прогнозувалося, що індекс зростання споживчих цін в Єврозоні у серпні 2022 року по відношенню до серпня 2021 року може скласти рекордні 9,1%.

Вже у вересні вересня 2022 року інфляція в Єврозоні злетіла до історичного максимуму і тільки в кінці листопада, вперше за півтора року, інфляція в Єврозоні сповільнилася до 10%.

У грудні 2022 року інфляція в Єврозоні наблизилася до пікових показників, а вже в січні 2023 року Єврозона повернулася до зростання і в лютому інфляція в Європі почала істотно знижуватися.

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