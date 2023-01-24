Стійкість економіки Єврозони і постійний високий ціновий тиск, ймовірно, підтримають необхідність подальшого підвищення процентних ставок.

Активність в Єврозоні несподівано повернулася до зростання вперше з червня, згідно з опитуванням, яке може зміцнити рішучість Європейського центрального банку підвищити ставки.

Як повідомляє Financial Times, зведений індекс менеджерів із закупівель Єврозони S&P Global, що відображає активність у сфері виробництва і послуг, виріс до 50,2 в січні з 49,3 в попередньому місяці.

"Стабільність економіки Єврозони на початку року підтверджує, що регіон може уникнути рецесії", - заявив головний бізнес-економіст S&P Global Market Intelligence, Кріс Вільямсон.

Відео дня

Він додав, що побоювання з приводу енергоносіїв ослабли після жовтневого мінімуму, коли ціни впали завдяки щедрій державній допомозі.

Напруженість у ланцюжку поставок також зменшилася, тоді як відновлення китайської економіки допомогло відновити впевненість у більш широких перспективах світової економіки на 2023 рік.

Зростання зайнятості прискорилося. Інфляція виробничих витрат ще більше зменшилася завдяки зменшенню стресу в ланцюзі поставок, але середня інфляція відпускних цін на товари та послуги зросла, що відображає все ще посилене зростання витрат та тиск на підвищення заробітної плати.

Як йдеться в матеріалі, стійкість економіки Єврозони і постійний високий ціновий тиск, ймовірно, підтримають необхідність подальшого підвищення процентних ставок.

Ринки передбачають два підвищення на 50 базисних пунктів на наступних засіданнях в лютому і березні, в результаті чого ставка по депозитах підніметься до 3%.

Війна в Україні і ситуація в єврозоні:

1 серпня 2022 року в Єврозоні рівень інфляції досяг рекордного рівня.

Прогнозувалося, що індекс зростання споживчих цін в Єврозоні у серпні 2022 року по відношенню до серпня 2021 року може скласти рекордні 9,1%.

16 вересня 2022 року інфляція в Єврозоні злетіла до історичного максимуму.

У жовтні рівень інфляції в Єврозоні досяг історичного рекорду в 10,6%.

Станом на 30 листопада 2022 року вперше за півтора року інфляція в Єврозоні сповільнилася до 10%.

Станом на 6 грудня 2022 року інфляція в Єврозоні наблизилася до пікових показників.

Вас також можуть зацікавити новини: