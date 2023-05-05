Ринок країни-агресора забезпечує близько 40% прибутку всієї банківської групи Raiffeisen.

Російська філія австрійського Raiffeisen Bank збільшила більш ніж втричі свій прибуток у першому кварталі попри раніше заявлені плани про вихід з російського ринку. Про це йдеться в квартальному звіті групи RBI.

Так, в Росії прибуток банку після оподаткування склав 301 млн євро в порівнянні з 96 млн євро роком раніше. За даними RBI, більш високий процентний дохід стався, незважаючи на 24-відсоткове падіння обсягів кредитування. Зміцнення рубля також сприяло зростанню доходів.

В цілому, російський бізнес генерував більше 40% прибутку RBI за квартал. Минулого року він виробив більше половини. Ймовірно, саме цим пояснюється повільність банку з відходом з Росії.

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"Група продовжить роботу над потенційними угодами, які можуть призвести до продажу або виділення в окреме підприємство Райффайзенбанку в Росії", — йдеться в квартальному звіті RBI.

У той же час RBI явно побоюється потрапити під європейські санкції через свій бізнес в Росії, тому в першому кварталі група закрила кореспондентські рахунки всім російським кредитними організаціям, крім власної "дочки" в РФ. Закриття коррахунків означає припинення будь-яких валютних операцій з російськими банками.

Також у березні банк припинив відкривати нові валютні рахунки російським компаніям і посилив умови валютних переказів для фізосіб: поріг мінімальної суми зріс з $5000 до $10 000.

"Ми зобов'язуємося і далі знижувати ділову активність в Росії, продовжуючи опрацьовувати можливі відповідні угоди", - заявила материнська компанія банку RBI в п'ятницю.

Raiffeisen Bank в Росії

Австрійська банківська група Raiffeisen обіцяє покинути російський ринок з перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Однак надприбутки, одержувані банком від країни-агресора, явно заважають реалізації цих планів.

За це Україна офіційно внесла банк до списку міжнародних спонсорів війни. Влада ЄС відкрито вимагає від банку покинути РФ, а Польща пропонує ввести санкції проти банку. У лютому любов'ю австрійського банку до російських грошей зацікавилися фіскальні органи США.

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