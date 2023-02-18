Американське санкційне відомство зацікавилося підозрілими транзакціями банку, який залишається в РФ.

Влада США почала перевірку щодо австрійської групи Raiffeisen Bank International у зв'язку з можливим пособництвом російській агресії проти України. Про це повідомляє Reuters.

Як розповіли агентству представники банку, в січні до них надійшов запит від управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) з проханням "пояснити платіжний бізнес і пов'язані з ним процеси, які здійснює RB".

Зокрема американських чиновників цікавили транзакції в Росії, на частково окупованому Донбасі, в Україні та Сирії. У банку пообіцяли надати повну до червня.

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"Райффайзен глибоко інтегрований в російську фінансову систему і є одним з двох іноземних банків у списку 13 "системно важливих кредитних установ" російського центрального банку, що підкреслює його важливість для російської економіки, яка бореться з масштабними західними санкціями", – пише видання.

Відзначається, що управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США наділене повноваженнями заморожувати активи і забороняти американським компаніям і громадянам торгувати з тими, хто потрапив до списку санкцій.

Raiffeisen Bank в Росії

На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Raiffeisen Bank заявив про готовність піти з Росії. Однак у підсумку банк продовжує працювати на території країни-агресора, як ні в чому не бувало.

У січні Raiffeisen Bank визнав, що дає пільги російським окупантам. Банк запевняє, що російські закони нібито заважають йому піти з РФ і примушують допомагати військовим.

В таких умовах Raiffeisen Bank ризикує потрапити до списку міжнародних спонсорів війни, який складається в Україні. Раніше до нього вже потрапила всесвітньо відома компанія Procter & Gamble.

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